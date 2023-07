Em uma prova de altíssimo nível no Campeonato Sul-americano de Atletismo, Erik Cardoso se tornou o primeiro brasileiro a concluir a prova de 100 metros rasos com um tempo abaixo de 10 segundos. O atleta do Brasil fechou a corrida em 9,97 segundos.

O resultado rendeu a prata a Cardoso, que ficou atrás de Issamade Asinga, do Suriname. Ele correu a prova em 9,89 segundos, batendo o recorde sul-americano. Em terceiro, aparece Ronal Mosquera, da Colômbia, com o tempo de 9,99 segundos.

Atual campeão brasileiro dos 100 metros rasos, Paulo André chegou em quarto e fez o melhor tempo de sua carreira, 10,03 segundos. Com o resultado, Cardoso garantiu sua vaga nas Olimpíadas de 2024, que será disputada em Paris, na França.

Erik Cardoso e Paulo André voltarão a competir a prova entre os dias 19 e 27 de agosto, durante o mundial de atletismo, que será disputado em Budapeste, na Hungria.

Considerado o maior velocista da história, Usain Bolt detém o recorde mundial dos 100 metros rasos, 9,63 segundos, alcançado nas Olimpíadas de Londres, em 2012, que lhe valeu a medalha de ouro na prova.

Foto: Reprodução/Canal Olímpico do Brasil

Edição: Thalita Pires