Aparecida abre inscrições para modalidades esportivas nesta 2ª-feira

Vagas são para atividades esportivas do Estação Cidadania e Esporte A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, informa que estarão abertas, a partir do dia 31 de março, as inscrições para aulas gratuitas de diversas modalidades esportivas voltadas para crianças e adolescentes. As atividades serão realizadas na […]