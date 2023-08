Em sua sexta participação na Série D, a Ferroviária-SP alimenta a expectativa de voltar a disputar a Série C, de fora desde 2002. Neste ano, a equipe busca o acesso e a caminhada até o objetivo passa pelo Anápolis-GO, adversário das oitavas de final.

A melhor campanha do time paulista na competição se deu em 2021, quando foi eliminado nas quartas de final para o Atlético Cearense-CE. Caso passe pelos goianos, a Ferroviária igualará a marca.

Ferroviária eliminou o Hercílio Luz-SC nos pênaltis

Créditos: Tiago Pavini/Ferroviária SAF

O desempenho em 2023 evidencia a recuperação em relação ao ano passado, campeonato em que o clube terminou a primeira fase em sexto lugar de seu grupo e brigou contra o rebaixamento.

Nesta temporada, terminou a primeira fase na quarta colocação do Grupo A7 e superou o Hercílio Luz-SC, no início do mata-mata, nas cobranças de pênaltis – após ter conseguido o empate aos 50 minutos do segundo tempo (2 a 2) por meio de Pablo Gabriel. O meio-campista ressaltou a importância da luta mostrada pelo time para manter viva a chance de classificação.

“Se alguém tivesse desistido, acho que o gol não teria acontecido. Fico feliz em poder ajudar a equipe”, disse Pablo. Na primeira partida, em Araraquara, as equipes empataram por 1 a 1.

Alexandre Lopes foi efetivado como treinador da Ferroviária em junho

Créditos: Tiago Pavini/Ferroviária SAF

A vaga para as quartas de final começa a ser decidida neste sábado (12), às 17 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo.

Fonte: CBF