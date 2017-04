Festival de videogame no Taguatinga Shopping no DF

Entre os dias 20 a 23 de abril, os apaixonados por games terão a oportunidade de participar do Festival VídeoGameShow 2017, que será realizado no Taguatinga Shopping, das 13h às 21h. Nesta edição estão previstas atrações internacionais, museu com mais de 250 itens, área de games, palco cosplay, youtubers famosos, entre outros.

Os ingressos custam R$ 56, individual, e R$ 168, para os quatro dias. Quem preferir, também poderá comprar o ingresso VIP diário, por R$ 240. Os bilhetes poderão ser comprados no estande do Festival, localizado no 3º piso do Taguatinga Shopping, na loja Kid Games, situada em 215 Sul e Águas Claras Shopping, na Central de Ingressos do Brasília Shopping, na Asa Norte, ou ainda pela internet.

Esses valores são referentes a meia entrada. Os participantes que desejarem ir ao Festival de cosplays ou doar um quilo de alimento não perecível também terão a oportunidade de pagar meia entrada.

Os participantes que adquirirem o ingresso VIP terão grandes vantagens. Entre elas está a possibilidade de entrar uma hora mais cedo que os demais participantes para curtir o espaço com exclusividade, acesso a um local reservado para interagir e tirar fotos com os youtubers e convidados especiais. Além disso, os participantes também ganharão uma camiseta do VídeoGameShow e cadeira em frente ao palco principal. A área VIP também disponibiliza água e refrigerante.

Após a compra, os ingressos deverão ser trocados por pulseiras em cada um dos dias no local do evento, na Praça de Vidro do Shopping.

Programação

Nomes reconhecidos internacionalmente ministrarão workshops para os games. Entre os convidados estão o mestre das artes marciais que atuou como Johnny Cage, Scorpion e Sub Zero, em Mortal Kombat I e II, Daniel Pesina; o mais importante quadrinista brasileiro da Marvel, Mike Deodato; e o mestre internacional de desenho, escultura tradicional e digital, Alex Oliver, conhecido por trabalhar na Blizzard em Diablo e Word of Warcraft.

Também serão ministradas palestras como a “Boas Práticas para Canais de Games”, por Alessandro Sassaroli, gerente de parcerias da Youtube Gaming para a América Latina.

Entre os cinco mil metros quadrados do Festival, ainda haverá espaços especiais como o Free Play Retrô, destinado aos adultos que desejarem relembrar os jogos que foram sucesso nas décadas de 1970 e 1980.

O Festival também trará contato próximo com influenciadores digitais, como aproximadamente dez youtubers que, juntos, possuem mais de 50 milhões de inscritos e bilhões e visualizações. Os participantes terão a oportunidade de trocas dicas e ideias com os youtubers sobre os canais.

Um dos destaques é do Rezende Evil. O canal tem mais de dez milhões de inscritos e maior público oriundo do universo infantil e fãs do Minecraft; do Caracol Raivoso, maior canal da região Centro-Oeste. Entre os nomes confirmados estão Zoio, Muca, Muriçoca, Vilhena, Terror Bionic, Deni e T3ddy, um dos astros de Internet – O filme; Dani Russo, cantora da música A Melhor do Baile; Player Tauz; 7 Minutoz e Matei Formiga.

O universon Anime trará um upgrade com um combo de músicas da cosplayer e cantora Isis Vasconcellos, que tem cerca de um milhão de inscritos em seu canal e mais de dois milhões de curtidas no Facebook.