Fiat lança hatch Argo com preços a partir de 46 mil

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Fiat lançou nesta quarta-feira (31), seu novo compacto o Argo hatch que vai substituir o veículos Punto e Bravo, a nova aposta da Fiat deve competir com o Onix da Chevrolet e o H20 da Hyudai, lideres de mercado no seguimento hatch.

Os valores variam entre R$ 46.800,00 a R$ 70.600,00 sem escolha de opcionais avulsos oferecidos pela montadora.

A versão de entrada com motorização 1.0 é a Drive, equipada com motores Firefly 1.0 com três cilindros e seis válvulas e versão 1.3 de quadro cilindros e 16 válvulas. Na motorização 1.0 sera oferecido apenas cambio manual, já na 1.3 terá opcional de cambio automatizado GSR de cinco velocidades.

Nas versões top de linha Precision e HGT são equipadas com motor e.torQ com opções de cambio manual de cinco marchas e automático de seis velocidades.

Outro atrativo importante é o consumo de combustível;

Drive 1.0 – nota A

9,9 km/l (cidade) e 10,7 km/l (estrada) com etanol

14,2 km/l (cidade) e 15,1 km/l (estrada) com gasolina

Drive 1.3 manual – nota A

9,2 km/l (cidade) e 10,2 km/l (estrada) com etanol

12,9 km/l (cidade) e 14,3 km/l (estrada) com gasolina

Drive 1.3 GSR – nota A

8,9 km/l (cidade) e 10 km/l (estrada) com etanol

12,7 km/l (cidade) e 14,4 km/l (estrada) com gasolina

Precision 1.8 manual – nota A

8 km/l (cidade) e 9,6 km/l (estrada) com etanol

11,5 km/l (cidade) e 13,5 km/l (estrada) com gasolina

Precision 1.8 automático – nota C

7,1 km/l (cidade) e 9,5 km/l (estrada) com etanol

10, 1 km/l (cidade) e 13,3 km/l (estrada) com gasolina

HGT 1.8 manual – nota B

7,8 km/l (cidade) e 9,2 km/l (estrada) com etanol

11,4 km/l (cidade) e 13,3 km/l (estrada) com etanol

HGT 1.8 automático – nota D

6,9 km/l (cidade) e 9,1 km/l (estrada) com etanol

10 km/l (cidade) e 12,8 km/l (estrada) com etanol