Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, em parceria com a OAB Subseção de Aparecida, realizou na noite da última quinta-feira, 17, uma Sessão Solene em homenagem ao Dia do Advogado, que é comemorado no dia 11 de Agosto.

Dentre os homenageados, estavam o presidente da OAB/GO, Rafael Lara, o Vice-presidente da OAB/GO, Thales Jayme, o Presidente da Subseção da OAB de Aparecida, Sebastião Justo, o Procurador Geral da Câmara de Aparecida, Victor Hugo, a vice-presidente da CASAG, Néli Cárita Máximo Figueiredo e a Conselheira Estadual, Marly Marçal.

O presidente da Casa, vereador André Fortaleza, falou sobre a importância dos advogados, ressaltando o trabalho que os profissionais da área na Câmara realizam.

Já o vice-presidente, vereador Gleison Flávio, parabenizou cada um pela luta para que a democracia seja respeitada.

Representando o corpo jurídico da Câmara, o Procurador Victor Hugo falou do orgulho de estar à frente da pasta e ressaltou que, independente do que sua carreira proporcione, jamais esquecerá o que a gestão atual da Câmara fez pela área jurídica.

“Procuradoria forte, significa legislativo forte”, destacou.

Em seguida, o Presidente da OAB/Aparecida, Sebastião Justo, começou seu discurso enaltecendo o trabalho que o Presidente André Fortaleza vem desenvolvendo e pontuou que a OAB Subseção de Aparecida continuará ao lado do legislativo, fiscalizando e dando apoio no que for necessário. Sobre a gestão de Rafael Lara na OAB/GO, engrandeceu a representação da profissão que o Presidente realiza e destacou o trabalho desempenhado.

Por fim, o Presidente da OAB, Rafael Lara, falou do respeito que a Câmara denota pela advocacia e, sobre sua administração, salientou que entende que a política e os políticos são importantes para a sociedade, mas que a OAB tem que atuar jamais de forma partidária, mas, sim, suprapartidária e sempre em respeito às prerrogativas à advocacia.

Na conclusão do evento e em homenagem àqueles que promovem a justiça, a liberdade e a cidadania, a Câmara de Aparecida entregou certificados de reconhecimento aos advogados presentes na Sessão Solene.