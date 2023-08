Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Semel), o Campeonato Municipal de Futsal começou no último sábado,4, com a participação de 63 equipes.

A abertura da competição foi realizada na Escola do Futuro Luiz Rassi, no Setor Buriti Sereno. Até novembro serão realizadas dezenas de partidas, movimentando a modalidade esportiva na cidade.

Os jogos também serão realizados nas quadras poliesportivas da Escola Municipal Olentino Xavier, no Setor Serra Dourada, e no EMEI Vinovita Guimarães, no Residencial Astória.

“Iniciamos mais uma edição desta competição que já é tradicional na cidade. O futsal é uma das modalidades esportivas que mais crescem em Aparecida e nós incentivamos e fomentamos através de nossas escolinhas e também organizando competições, inclusive, com premiação”, aponta o secretário de Esporte, Gerfeson Aragão.

O campeonato é divido por categorias. Nesta edição, 20 times femininos participam da competição. São cinco na categoria infantil, cinco juvenil e 10 na adulto. 43 times masculinos, sendo cinco na categoria infantil, oito na juvenil e 30 no adulto também participam.

Prestigiaram a solenidade de abertura do Campeonato Municipal de Futsal os vereadores Camila Rosa e Diony Nery.