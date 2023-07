Governador Ronaldo Caiado acompanha vice-presidente da República em visita a Goiânia. Alckmin ouviu demandas do setor produtivo e de agentes públicos

O crescimento econômico de Goiás, de 6,6% em 2022, evidenciado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), baseados em cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi elogiado pelo vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

Ao lado do governador Ronaldo Caiado, ele participou, nesta sexta-feira (28/07), na Assembleia Legislativa de Goiás, de um encontro com cerca de 700 empresários da indústria, comércio e agronegócio goianos para discutir as demandas empresariais. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou de forma remota.

Segundo o vice-presidente, o encontro ocorre dentro de discussões promovidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que discute a reindustrialização do Brasil, algo que, segundo ele, não é possível de ser feito sem ouvir a indústria, agricultura e outros setores econômicos. “Goiás é um dos estados que mais cresce no Brasil. Então, é muito importante começar por aqui”, frisou Alckmin.

“Vamos trabalhar para renovar todo o parque industrial, e é esse Conselho que vai elaborar conosco uma nova política industrial para o Brasil. Exportadora, inovadora, verde e com transição energética. Então, Goiás está no centro. Brinquei com Caiado e Kajuru, que aqui é a melhor esquina do Brasil. Agora com a [ferrovia] Norte-Sul e a FIOL [Ferrovia Oeste-Leste] tem uma logística maravilhosa”, enumerou.

Para incrementar ainda mais o crescimento do estado, o governador Ronaldo Caiado solicitou ajuda do governo federal para a instalação de um gasoduto.

“É uma luta grande. Desde quando fui senador, aprovei um projeto, mas infelizmente foi vetado. Um gasoduto em Goiás traz uma outra dinâmica”, afirmou. “Essa ferramenta para as indústrias e a mineração é muito importante porque temos um Estado extremamente rico”, acrescentou o chefe do Executivo goiano.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Caiado aproveitou o encontro para pedir melhor análise do texto da Reforma Tributária e mais debate. A PEC aprovada pela Câmara dos Deputados também foi alvo de reclamação do empresariado durante o encontro.

“Queremos ser ouvidos”, afirmou o governador sob fortes aplausos dos presentes. “Agora, no momento em que Goiás pisa no acelerador, crescendo 6,6% ao ano, quase o triplo do Brasil, vem isso assim?”, questionou ele, ao lembrar de fundos constitucionais e incentivos fiscais que podem ser extintos com a aprovação da reforma.

O presidente da Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, também questionou a reforma. “Temos uma preocupação principalmente com a trava da carga tributária, que não aparece clara, e os incentivos fiscais. A Lei Complementar 160 segurou a força dos incentivos fiscais até 2032, mas ela começa a perder o seu efeito em 2029. Isso é muito ruim”, asseverou.

Já o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Eduardo Veras, demonstrou preocupação com acordo entre Mercosul e União Europeia que desconsidera o Código Florestal brasileiro. “O governo precisa ser protagonista nessa negociação”, cobrou.

O dirigente ainda pediu empenho da União para reduzir a dependência de fertilizantes internacionais. “Hoje, 85% deles são importados e precisamos de mais pesquisa para se obter novas fontes no país e apoio da indústria nacional para reduzir isso”.

Alckmin, que falou após os empresários e o governador, disse que o diálogo iniciado com o encontro é importante e que não vai se encerrar aqui. “Vamos manter esse trabalho junto com a sociedade organizada de Goiás”, garantiu.

Sobre a Reforma Tributária, assegurou mais conversas. “O Senado vai ouvir até dar a palavra final. O objetivo da matéria é simplificar, reduzir judicialização e desonerar a exportação e investimento. O Caiado vai ser ouvido e os prefeitos também para buscar a melhor solução que compatibilize investimento e atração de negócios para a região aqui. Com diálogo, ouvindo mais gente, se erra menos”, acrescentou.

HOMENAGEM

Durante o evento, o governador aproveitou para entregar a comenda Tiradentes, no grau Grã-Cruz, ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Esta é a mais alta honraria da Polícia Militar de Goiás, que reconhece e valoriza as autoridades e entidades civis pelas ações e méritos na área da segurança.

Fotos: Wesley Costa e Hegon Corrêa