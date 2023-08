Ação realizada pela Comurg conta com oito servidores nas 23 fontes distribuídas em 12 locais de Goiânia. Higienização e manutenção dos espaços ornamentais atendem conservação e também evita proliferação do Aedes aegypti em espaços públicos

Para evitar proliferação de mosquitos e acúmulos de folhas secas e outros resíduos nas fontes e espelhos d´água nas vias públicas, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), intensificou a limpeza nas fontes e espelhos d´água da cidade.

Nesta semana, os trabalhos serão concentrados nas fontes das praças T-23 e do Ipê, localizadas no Setor Bueno, na Casa de Vidro, no Jardim Goiás, no Paço Municipal e no Parque Mutirama.

Cerca de 10 colaboradores da Comurg atuam em 12 locais, com ações de higienização das 23 fontes e espelhos d´água existentes em Goiânia. A manutenção acontece com esvaziamento dos espelhos d’água para limpeza dos azulejos. Em todo processo é utilizada base de cloro e sulfato de alumínio, para melhor higienização dos locais.

“A limpeza das fontes públicas contribui com a estética da cidade e com a saúde pública. É um serviço que beneficia todos e resulta em uma cidade mais agradável”, destaca o presidente da Comurg, Alisson Borges, ao lembrar que a população deve ficar atenta aos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti em suas residências.

Foto:Luciano Magalhães