Cruzeiro joga mal novamente, perde para o Goiás e é vaiado no Estádio Independência

Goiás bateu o Cruzeiro por 1 a 0, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro voltou a jogar mal e perdeu para o Goiás, por 1 a 0, neste domingo (23), no estádio Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo atacante João Magno, ainda no primeiro tempo. Sem vencer mais uma vez como mandante, a equipe deixou o gramado sob vaias e gritos de protesto.

Foi o segundo tropeço seguido do time celeste em casa. Na rodada passada, a equipe de Pepa apenas empatou com o Coritiba, que, assim com o Goiás, luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Cruzeiro cai para a 11ª colocação da tabela e se mantém com 22 pontos – oito a mais que o Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da Raposa será diante do Athletico-PR, no sábado (29), às 18h30, na Ligga Arena.

A derrota cruzeirense foi observada de perto pelo meia-atacante Matheus Pereira, que deverá ser anunciado nesta segunda-feira (24) como reforço do Cruzeiro. Ele estava em um dos camarotes do Independência.

Com informações da Rádio Itatiaia