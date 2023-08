A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) lançam o AceleraGO powered by InovAtiva, programa de aceleração de empresas voltado para ideias de novos negócios inovadores. Este é o segundo programa voltado para startups lançado em duas semanas.

Nesta primeira etapa do AceleraGO, serão 25 ideias ou projetos de negócios inovadores selecionados, por edital, para acompanhamento durante 12 semanas. Não é exigida participação acionária, já que o foco está em startups em processo de criação e que ainda não possuem um CNPJ.

STARTUPS

Os participantes receberão treinamento em empreendedorismo, orientação por mentores e convites para o evento de apresentação final – demoday – com oportunidades de conexão com potenciais parceiros comerciais, investidores e clientes. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de setembro no site.

Para o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto, o apoio do Estado é fundamental para desenvolver o empreendedorismo.

“O governo tem o papel de ajudar os empreendedores, principalmente no início, para dar aquele empurrão. Nós estamos com dois programas com editais abertos, o Madurar e o AceleraGO, criando uma jornada de formação de startups, porque um vai dar mentorias para ideias inovadoras que podem virar negócios, e o outro vai pré-incubar startups iniciantes”, diz em referência ao Madurar, lançado em 31 de julho.

MADURAR

O Madurar é uma parceria do governo, via Secti, com o Porto Digital, que administra o HUB Goiás, e vai contemplar, no primeiro edital, 24 startups iniciantes. As inscrições estão abertas até 15 de setembro, pelo mesmo site.

O programa vai desenvolver uma série de ações para os empreendimentos, como workshops temáticos sobre desenvolvimento de soluções e modelagem de negócios, mentorias personalizadas e atividades de diagnóstico e avaliação.

ACELERAGO

Já o AceleraGO é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Sebrae e Fundação Certi. A iniciativa originou-se de discussões entre os membros do Pacto Goiás pela Inovação, do qual o governo faz parte, com o MDIC.

O programa é conduzido em Goiás pela Fapeg com o respaldo e suporte do Hub InovAtiva, que abriga uma série de ações e programas voltados para startups e ecossistemas empreendedores inovadores.