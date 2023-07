Golpistas estão usando o nome do programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, para tentar obter dados pessoais de brasileiros e brasileiras e fazer transações financeiras ilegais para contas dos envolvidos na fraude. O alerta foi dado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

De acordo com a entidade, os golpes são realizados a partir do envio de links para páginas falsas supostasmente vinculadas ao programa e também com técnicas para enganar o usuário para fornecer os dados por meio de mensagens ou ligações telefônicas, por exemplo.

Uma das principais orientações para evitar cair nos golpes é buscar informações sobre o programa diretamente com o banco, por meio dos canais de atendimento oficiais, o que inclui as agências, os sites oficiais dos bancos e os aplicativos.

Além disso, o consumidor não deve clicar em links recebidos via aplicativos de mensagens (como o WhatsApp), redes sociais (como Facebook e Twitter) e nos sites de busca. Qualquer tipo de oferta com proposta de renegociação vinda por esses canais deve ser ignorada.

O programa

A primeira fase do Desenrola Brasil, lançada em 17 de julho, garantiu a “limpeza” do nome de pessoas que têm dívidas de até R$ 100. Na prática, a dívida não é perdoada, mas o devedor deixa de ter o nome sujo e passa a poder, por exemplo, fechar contratos de aluguel.

A iniciativa prevê ainda a renegociação de dívidas de consumidores com renda de até R$ 20 mil com os bancos. Entretanto, só podem ser incluídas no programa dívidas que foram contraídas até 31 de dezembro de 2022.

:: Governo quer limpar nome de até 2,5 milhões com Desenrola ::

Edição: Leandro Melito – BdF