Governo de Goiás anuncia concurso de 2 mil vagas para a Polícia Militar

Governo promete nomear mais 2,5 mil aprovados em concurso em agosto

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (10), por meio de redes sociais, a realização de novo concurso para a Polícia Militar de Goiás. O novo processo prevê a contratação de 2 mil policiais militares.

O Governo realizou uma reunião com secretários das áreas de Segurança Pública, Casa Civil, Segplan e Secretaria da Fazenda. E após avaliação da situação fiscal, financeira e social que passa o Estado de Goiás, resolveu autorizar abertura de novo concurso público para admissão de 2 mil vagas na Polícia Militar.

“Após analisar todo este cenário, eu resolvi autorizar a realização de um novo concurso para 2 mil vagas na Polícia Militar, com esse novo concurso nós chegaremos a 4,5 mil policiais militares novos, isso certamente vai ser muito importante para garantir segurança pública na capital e em todas as cidades do interior”, destacou o governador.

Marconi Perillo lembrou ainda que está em andamento processo de convocação de 3,5 mil novos agentes de segurança, sendo que 2,5 mil novos PMs já serão admitidos em agosto deste ano. O processo anunciado pelo governador já está de acordo com a Nova Lei Estadual do Concurso Público.