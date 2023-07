O Goiás Social encerrou, na tarde de terça-feira (25/07), a edição especial em comemoração ao aniversário de 296 anos da cidade de Goiás, com mais de mil entregas de benefícios sociais.

Desde segunda-feira, a iniciativa do governo estadual também oferece à população 30 serviços gratuitos, sob a supervisão do Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

“As pessoas em situação de vulnerabilidade social encontram tudo o que precisam em um único lugar. É o Governo de Goiás chegando a quem mais precisa, sem deixar ninguém para trás”, explicou a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado.

Cidade de Goiás

Em visita aos estandes, Gracinha comemorou a grande procura e o sucesso do evento, que inclui desde a doação de alimentos e cadeiras de rodas, até o auxílio para qualificação e vagas de emprego.

“Essa é uma forma de homenagear essa cidade, que sempre nos recebe com tanto carinho. Estamos aqui com todas as secretarias, entregando diversos benefícios, como é o caso dos cartões Dignidade e o Mães de Goiás, que garantem renda extra a idosos em vulnerabilidade de 60 a 65 anos e a mulheres vulneráveis com filhos de até seis anos”, detalhou.

Por meio da OVG, o Estado também entregou, de forma totalmente gratuita, 133 cadeiras de rodas, 255 pacotes de fraldas, 20 caixas de leite especial e 45 colchões do tipo casca de ovo, além de kits de enxoval para bebê e do Mix do Bem, entre outros itens.

Moradores também puderam requisitar a segunda via de documentos, como carteira de identidade, e certidões. Ainda foram entregues 175 cartões do programa Mães de Goiás, 30 cartões Dignidade, e realizados atendimentos do Vapt Vupt, Defensoria Pública e Goiás Fomento.

Além disso, 156 alunos do Colégio Tecnológico Goiandira Ayres do Couto receberam cartões do Bolsa Qualificação e 68 ganharam cartões do Crédito Social, para investir até R$ 5 mil na abertura de um negócio.

“Também oferecemos 500 vagas de emprego. Mais de 10 pessoas já foram contratadas em um curto período de tempo”, comemorou o titular da Secretaria da Retomada, César Moura. O secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, fez questão de lembrar que as famílias selecionadas estão inscritas no Cadastro Único do governo federal. “Por isso, manter os dados atualizados é muito importante para que a gente possa encontrar os beneficiários”, disse.

Goiás Social

Os eventos do Programa Goiás Social reúnem prestação de serviços, programas e benefícios sociais do Governo de Goiás, facilitando o acesso da população às ações do Estado. Esta é a segunda vez que o evento é realizado na cidade de Goiás.

O Goiás Social abrange dezenas de programas de diferentes pastas da administração estadual, como o Mães de Goiás, Aluguel Social, NutreBem, Dignidade Menstrual, Aquecendo Vidas, Nordeste Solidário, Família Acolhedora, Dignidade, Restaurante do Bem, Aprendiz do Futuro, ProBem, Bolsa Estudo, Crédito Social e Goiás por Elas.

Foto: Cristiano Borges