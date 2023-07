Em Campinas, o Guarani venceu por 1 a 0, o Atlético-GO, jogando no Brinco de Ouro na tarde desse domingo (23), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O primeiro tempo de jogo, como era esperado, começou bem equilibrado, com as duas equipes tentando efetivar suas respectivas estratégias, e também, anulando-as bastante. Portanto, o jogo acabou sendo muito mais “pegado” do que propriamente jogado, e somente tivemos grandes chances após a paralisação para hidratação, que ocorreu aos 25 minutos de partida.

Logo após a parada, na volta da partida, Bruninho abriu a chances do jogo quando, aproveitou saída errada do Atlético-GO e realizou um bonito chapéu no defensor, ficando cara a cara com Ronaldo, o goleiro do Dragão, que fez bonita defesa para salvar o time visitante.

Após isso o time do Guarani acabou dominando as ações ofensivas, e após uma boa cobrança de escanteio curto, com Mayk e Diego Mateus, o volante conseguiu um bom lançamento e colocou a bola na cabeça de Derek, e com uma ótima cabeçada no ângulo, o atacante fez seu oitavo gol na competição abrindo o placar.

O Guarani, depois do gol, naturalmente recuou e acabou cedendo algumas chances para o Atlético-GO, dentre elas a mais perigosa do primeiro tempo quando, aos 43′ minutos, Shaylon dominou dentro da área e bateu colocado, mas a bola tocou na trave e percorreu toda a linha do gol e não entrou.

No segundo tempo da partida, diferente do primeiro começou muito mais agitado, e logo aos 6′ minutos, Isaque conseguiu outra grande chance para o Bugre, quando, após pivô de Derek, o meia explodiu o chute no travessão, quase fazendo o 2×0.

Após isso, aos 9′, Derek invadiu e acaba sendo derrubado na área, sofrendo o pênalti, e na cobrança, Isaque chutou nas mãos de Ronaldo que espalmou, deixando para Isaque novamente, mas, acaba desperdiçando o chute explodindo a bola no travessão.

Depois do pênalti, o Atlético-GO reagiu com Kelvin, que arriscou de fora da área aos 19′, e pela primeira vez no jogo, Douglas Borges, goleiro do Guarani, conseguiu boa defesa salvando o Bugre.

Após isso, os dois times, apesar de criarem chances, não criaram jogadas ofensivas verdadeiramente perigosas, assim, encerrando a partida 1×0 para o Guarani.

Com o resultado, o Bugre chegou aos 32 pontos fica em 6° lugar na Série B, já o Dragão parou nos 27 pontos, na 11ª posição.

FICHA DO JOGO

Guarani 1×0 Atlético-GO

Competição: Campeonato Brasileiro Série B

Rodada: 19ª

Data: 23/07/2023

Local: Brinco de Ouro

Guarani

Douglas Borges; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Bueno, Lucas Araújo (Bernardo) e Bruninho (Wenderson); João Victor, Isaque (Lucas Silva) e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer

Atlético-GO

Ronaldo; B. Tubarão, Gazal, Alix, Heron; M. Sales, Rhaldney e Shaylon; Silas e G. Coutinho. Técnico: Anderson Gomes

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: Bruninho, Derek e Matheus Bueno (GUA); Airton e Silas (ATL)

Gols: Derek (GUA)