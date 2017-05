Gustavo Mendanha da início ás obras de contenção da erosão no Jardim Luz

Obras devem recuperar parte da avenida Bartolomeu Bueno que cedeu com a força das chuvas

O prefeito Gustavo Mendanha concederá entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (25) para explicar como se darão as obras de contenção da erosão do setor Jardim Luz, uma das maiores do município. Na ocasião será assinada Ordem de Serviço autorizando o início das obras no local. Ao todo serão investidos R$ 7,3 milhões. O secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, informa que as máquinas já estão no local e que as obras deverão ser concluídas entre quatro e seis meses.

“A Prefeitura de Aparecida tem tomado todas as medidas tanto para garantir a segurança dos moradores quanto para solucionar definitivamente problemas ocorridos pelas voçorocas. O prefeito Gustavo Mendanha tem se desdobrado em Brasília para acelerar a transferência dos recursos. Enquanto o Governo Federal acerta os últimos detalhes técnicos para o repasse, iniciaremos as obras do Jardim Luz com recursos próprios. Afinal são vidas que estão em jogo” – pontua Mário Vilela.