Gustavo Mendanha é escolhido vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos em Goiás

Prefeito de Aparecida foi empossado durante IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (IV EMDS)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, foi empossado, na tarde desta quarta-feira (26), vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) no Estado de Goiás. A assembleia que elegeu a nova diretoria para o biênio 2017 – 2019 foi realizada horas antes, durante o IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (IV EMDS) que ocorre em Brasília (DF). O IV EMDS é promovido pela FNP e é realizado no Estádio Mané Garrincha. O presidente da Frente é o prefeito de Campinas (SP), Jonas Donizetti (que aparece ao lado do prefeito na foto que ilustra esta matéria).

O nome do prefeito de Aparecida, assim como os dos demais que integram a nova diretoria, foi aprovado por aclamação. A posse contou com a presença de centenas de prefeitos – os das capitais marcaram presença maciça –, do ministro Antônio Imbassahy (Governo) e do presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Afif Domingos, entre outras autoridades.

“Essa integração que temos hoje (entre os prefeitos) é extremamente positiva, sobretudo para nos inteirarmos de ações e projetos exitosos que são realidade em um município e que podem ser replicados em outros. Como vice-presidente da Frente em Goiás, quero reforçar esta integração ainda mais”, afirmou Gustavo Mendanha minutos após a oficialização do seu nome..

“Como presidente, tenho que representar mais de cinco mil prefeitos de todo País. Por isso é muito gratificante ter gente boa, com disposição para o trabalho, ao nosso lado. Sendo assim, eu o agradeço, Gustavo, por ter aceito meu convite (para integrar a chapa eleita). Eu confio que você fará um ótimo trabalho”, disse, ao lado do prefeito de Aparecida, o novo presidente Jonas Donizetti.

Gustavo também comentou a escolha do prefeito de Campinas para o mais alto posto dentro da FNP: “Ele sabe das dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas tenho certeza de que, sob a liderança dele, vamos conseguir superar os obstáculos. Juntos, compartilhando experiências de sucesso em nossas cidades e usando e abusando de muita criatividade, conseguiremos fazer uma boa gestão, sempre atentos ao que espera a população dos nossos municípios”.

A posse de Gustavo foi prestigiada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Aparecida, Vilmar Mariano, pelo vice-prefeito e secretário de Governo, Veter Martins, e por vários de seus auxiliares, como Ozair José (Desenvolvimento Econômico), Mário Vilela (Infraestrutura), Valéria Pettersen (Projetos e Captação de Recursos), Rodrigo Caldas (Educação), André Rosa (Fazenda), Eistein Paniago (Transparência), Mayara Mendanha (Assistência Social), Geferson Aragão (Esportes) e pelo procurador-geral do município, Fábio Camargo. A presença dos secretários também se justifica em função da participação em debates e mesas redondas com temas afins às pastas deles.

Compromissos anteriores

Pela manhã, logo após reunião de trabalho no Ministério da Saúde, o prefeito participou do debate “Aprimorar o diálogo federativo para garantir qualidade na saúde pública”, que contou com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Na noite da última terça-feira (24), logo após a realização de debates e palestras nas Salas Temáticas do IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, o prefeito percorreu estandes e manteve duas reuniões com potenciais investidores de outros estados. Um destes encontros foi com o diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD do Brasil, Adalberto Maluf. A empresa é especializada em veículos elétricos e no uso de energia solar em prédios públicos.

O IV EMDS encerra-se na próxima sexta-feira, mas o prefeito Gustavo Mendanha finaliza sua agenda em Brasília (DF) nesta quinta-feira (27).