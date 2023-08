A nona edição da Copa do Mundo de futebol feminino terá um final europeia: Espanha x Inglaterra. Diante de quase 76 mil espectadores, as inglesas se classificaram nesta quarta-feira (16), ao vencer a co-anfitriã Austrália por 3 a 1 (a competição também tem sede na Nova Zelândia). Ontem, as espanholas haviam superado a Suécia (2 a 1). A decisão será disputada no próximo domingo (20), às 7h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Sidney.

Assim, o torneio terá uma campeã inédita. E as seleções europeias vão igualar os Estados Unidos em número de títulos (confira abaixo). O time estadunidense, que já venceu quatro vezes o mundial, neste ano caiu na fase de oitavas de final. Nenhum time da América do Sul venceu a competição. Neste ano, o Brasil decepcionou, caindo na primeira fase.

Já a decisão do terceiro lugar será no sábado (19), às 5h, entre Austrália e Suécia, no Suncorp Stadium, em Brisbane. Foi justamente a Suécia que eliminou a seleção dos Estados Unidos, atual campeã.

No jogo de hoje, em Sidney, Ella Toone abriu o placar para a Inglaterra, aos 35 minutos do primeiro tempo, com um belo chute já dentro da área. A estrela Sam Kerr empatou no segundo tempo com um golaço, aos 17 – conduziu a bola desde o campo de defesa e acertou um arremate indefensável. Mas a festa da torcida da casa durou pouco: Alessia Russo (aos 25) e Chloe Kelly (40) marcaram em contra-ataques. A Austrália ainda perdeu pelo menos duas boas oportunidades.

Campeãs mundiais

Estados Unidos: 1991, 1999, 2015 e 2019

Alemanha: 2003 e 2007

Noruega: 1995

Japão: 2011