Inscrições abertas para a Conferência de Saúde das Mulheres em Aparecida

A Secretaria de Saúde (SMS) de Aparecida, por meio do Conselho Municipal de Saúde, realiza no dia 4 de maio, a Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, a partir das 8 horas, no Centro de Cultura e Lazer. O evento é gratuito e aberto a toda população. Quem quiser participar pode realizar a inscrição por meio do site http://www.aparecida.go.gov.br/conferencia-saude/ ou pelo telefone 3545-5896. Quem não conseguir por telefone ou pelo portal, poderá realizar a inscrição no dia da conferência também.

As Conferências de Saúde são convocadas por meio de Decreto da Presidência da República, e atualmente são realizadas a cada quatro anos em todos os municípios brasileiros (etapas municipais), em todas as Capitais (etapas estaduais) e em Brasília (etapa nacional). Além disso, são espaços conferidos a todo cidadão brasileiro, e é uma oportunidade para analisar os avanços e retrocessos do Sistema Único de Saúde – SUS, e a propor diretrizes para a formulação das Políticas de Saúde.

Conferências municipais e estaduais antecedem a Conferência Nacional. Elas tratam dos mesmos temas já previstos para a etapa nacional e servem para discutir e aprovar propostas prévias que contribuam com as políticas de saúde e que serão levadas, posteriormente, para discussão mais ampla durante a Conferência Nacional.