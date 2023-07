Interessados podem se inscrever por meio de um formulário online ou presencialmente; cursos são de qualificação e ministrados presencialmente

Seguem até 16 de julho as inscrições para cinco cursos de qualificação oferecidos pelo programa do Governo Federal, Pronatec em Aparecida. As inscrições no programa pode ser feitas pelo site da Secretaria de Ciência Tecnologia (click aqui e acesse o formulário), ou presencialmente na sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do município, localizada na Rua 12, Qd APM-16, Parque Santa Cecília, Aparecida de Goiânia. A secretaria recebe inscrições das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O programa de cursos técnicos do Governo Federal oferece aulas de qualificação nas seguintes modalidades: assistente administrativo, operador de empilhadeira, costureiro (a) de máquina reta e overloque, microempreendedor individual e montador (a) e reparador (a) de computadores. Os cursos são ofertados de forma gratuita, com idade mínima para inscrição de 16 anos. O curso de microempreendedor é o único que requer idade mínima de 18 anos para inscrição.

“Essas parcerias nos ajudam muito. Os cursos técnicos profissionalizantes são uma valiosa oportunidade para quem está em busca de um emprego e especialização. É uma aula de qualidade, ofertada gratuitamente para homens e mulheres que querem se especializar e melhorar a renda familiar”, ressaltou a titular da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Eudenir de Souza.

A divulgação do resultado preliminar deve acontecer no dia 18 de julho e a divulgação final juntamente com a primeira convocação no dia 24 do mesmo mês. As matrículas poderão ser feitas entre os dias 25 e 28. O início das aulas está previsto para o dia 1/8 e acontecerão presencialmente na sede da Secretaria, no Parque Santa Cecília.