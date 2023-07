O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) que mede a inflação para as famílias com renda de um a 40 salários mínimos (respectivamente R$ 1.320 e R$ 52.800), teve deflação neste mês de julho de 00,7%, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira (25). Este resultado é 0,11 % abaixo da taxa de junho que ficou em 0,04%.

Os grupos que mais tiveram maiores quedas e contribuíram para o resultado foram Habitação com deflação de 0,94%, puxada pela redução no valor da conta de energia elétrica (-3,45%), seguido por alimentos e bebidas, com menos 0,40%.

Este último grupo teve na alimentação em casa (-0,72%) a sua maior queda. Contribuíram para queda de preços dos alimentos o feijão-carioca (-10,20%), óleo de soja (-6,14%), leite longa vida (-2,50%) e das carnes (-2,42%). No lado das altas estão a batata-inglesa (10,25%) e o alho (3,74%).

A maior alta veio do grupo de Transportes (0,63%). O avanço é explicado pelo aumento nos preços da gasolina (2,99%). O gás veicular também subiu (0,06%), enquanto o óleo diesel (-3,48%) e etanol (-0,70%) tiveram deflação. Com esses resultados, os combustíveis tiveram alta de 2,28% em julho.

No ano de 2023, o IPCA -15 acumula alta de 3,09%. Nos últimos 12 meses (julho de 2022 a julho de 2023), o índice é de 3,19%. Em julho do ano passado o IPCA foi de 0,13%.

Confira o resultado dos nove grupos que compõem o IPCA-15

Grupo Variação (%) Impacto (p.p.) Junho Julho Junho Julho Índice Geral 0,04 -0,07 0,04 -0,07 Alimentação e bebidas -0,51 -0,40 -0,11 -0,09 Habitação 0,96 -0,94 0,14 -0,14 Artigos de residência -0,01 -0,40 0,00 -0,02 Vestuário 0,79 0,04 0,04 0,00 Transportes -0,55 0,63 -0,11 0,13 Saúde e cuidados pessoais 0,19 0,07 0,02 0,01 Despesas pessoais 0,52 0,38 0,05 0,04 Educação 0,04 0,11 0,00 0,01 Comunicação 0,11 -0,17 0,01 -0,01 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.

A pesquisa abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

Metodologia

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados entre 15 de junho e 13 de julho de 2023 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de maio a 14 de junho de 2023 (base). O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.