Jorge e Mateus é a atração de hoje no Aparecida é Show

Jorge e Mateus é atração principal do Aparecida é Show

Festa tradicional de Aparecida de Goiânia, Aparecida é Show, começou ontem, 11 e vai até domingo. 14. Considerado um dos maiores eventos de rodeio da região Centro-Oeste o Aparecida é Show apresenta nesta sexta-feira (12), a dupla sertaneja Jorge e Mateus.

O Evento esta sendo realizado no Centro Cultural e Lazer José Barroso, próximo ao centro de Aparecida de Goiânia. No Sábado quem se apresenta no evento é a dupla sertaneja Israel e Rodolffo e Israel Novaes e no domingo (14), dia das mães para fechar o evento com chave de ouro, Amado Batista.

Os ingressos estão sendo vendidos tambem pela internet no site TicMixBrasil ( show Jorge e Mateus ).

Valores: Os ingressos custam entre R$ 23,00 a R$ 115,00.

Confira a programação completa do Aparecida é Show:

11/05

Guilherme e Santiago

12/05

Jorge e Mateus

Jonas Esticado

13/05

Israel Novaes

Israel e Rodolfo

14/05

Amado Batista

Jefferson Moraes