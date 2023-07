O presidente Lula e o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica foram ovacionados ao subirem no palco do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, na noite desta quinta-feira (13), em Brasília. Em seu discurso, Lula convocou os estudantes para o esforço nacional pela recuperação da democracia.

“Eu voltei [à presidência] não por que eu quis voltar; eu voltei porque vocês voltaram junto para a gente recuperar esse país, recuperar a democracia e recuperar a qualidade de vida do nosso povo”, disse Lula. “Eu voltei para a gente fazer mais, eu voltei para a gente fazer melhor, eu voltei para vocês voltarem a sorrir, para vocês voltarem a sonhar, para vocês voltarem a ter esperança, para vocês voltarem a ter emprego, para vocês voltarem a ter oportunidades, para vocês voltarem a ter orgulho de ser brasileiros de verdade e dizer que este país será do tamanho que a gente quiser”, prosseguiu.

Ao reafirmar o compromisso com a democracia, Lula lembrou o abandono da educação e as perseguições a professores e estudantes durante o governo passado. “Vocês precisam compreender uma coisa, como a democracia é importante. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo. Vocês conheceram o que é o nazismo. Vocês conheceram, em apenas quatro anos, como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente, muitas vezes, leva séculos para conquistar”, afirmou o presidente. Ele reafirmou que a democracia pode não ser perfeita, mas é o único regime que garante a pluralidade, a diversidade e a divergência de opiniões.

Lula recebeu dos estudantes uma extensa pauta de reivindicações, que ele, em tom de brincadeira, classificou como “longa, árdua e apimentada”. Disse, porém, que “somente um governo eleito por vocês é capaz de cumprir essa pauta de reivindicação que vocês apresentaram, porque nós continuamos acreditando e afirmando: dinheiro aplicado em educação é investimento, dinheiro aplicado em saúde é investimento, dinheiro aplicado na melhoria da qualidade de vida do povo é investimento”. Lula também reiterou o compromisso de construir mais universidades, escolas técnicas e laboratórios, como o fez em seus dois governos anteriores.

A cara do Brasil

Durante o discurso, o presidente chamou a atenção para presença, na plateia, de um grande número de estudantes pardos e negros, o que relacionou aos esforços dos seus governos na construção de uma educação inclusiva e antirracista. Ele lembrou de quando participou do congresso de recuperação da UNE, em Piracicaba (SP), em 1976, quando o cenário era totalmente diferente.

“Naquele congresso da UNE, não tinha negro. Naquele congresso da UNE, era uma sociedade branca”, disse Lula. “Hoje, aqui, tem mais pardos e negros do que brancos nesse congresso da UNE, numa demonstração de que as coisas mudaram nesse país e vão mudar muito. Aqui não tem apenas filho de doutor, aqui não tem apenas filho de gente rica, aqui tem filho de pedreiro, de empregada doméstica, aqui tem filho de químico, de metalúrgico, de gráfico. Aqui está o filho e a filha do povo brasileiro, com a cara que nós temos”, celebrou.

Pepe Mujica

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, ao discursar no evento, destacou a importância dos estudantes brasileiros para a integração da América Latina. Da mesma forma que Lula, ele falou do papel fundamental dos jovens no fortalecimento da democracia.

“O Brasil é um país gigantesco, mas o mundo de hoje tem muitos gigantes. Vocês têm que aprender a colaborar com toda nossa América, e toda a nossa América colaborar com vocês. Não percam tempo. Quanto mais desunidos, mais dominados vamos estar. Portanto, estudar, não perder tempo, cuidar da democracia. A democracia não é perfeita, a democracia está cheia de defeitos, porque são nossos humanos defeitos. Mas até hoje não encontramos nada melhor”, afirmou.

Com agências, Foto: Ricardo Stuckert