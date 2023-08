Programa repassa R$ 350 para famílias de baixa renda do município a fim de ajudar no custeio da moradia por 18 meses.

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) entregaram na tarde desta segunda-feira, 14, em Aparecida de Goiânia, 110 cartões do Programa Para Ter Onde Morar – Aluguel Social. A entrega aconteceu no Centro de Ensino de Período Integral Cruzeiro do Sul (CEPI).

O Aluguel Social é um programa de complemento de renda para famílias em situação de vulnerabilidade financeira, com aporte mensal de R$ 350 por 18 meses. Após o início do recebimento, os beneficiários deverão fazer a prestação de contas mensal para a manutenção do pagamento.

O Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, ressaltou a importância da quantia para as famílias de Aparecida. “Nós só temos a agradecer ao governador Ronaldo Caiado e à primeira-dama Gracinha pelo olhar social que tem com Aparecida. Com certeza esse valor significa economia para as famílias da nossa cidade que estão aptas a receber o Aluguel Social “, afirmou o prefeito ao lado do deputado estadual Veter Martins.

O morador inscrito que queira saber se foi beneficiado deve acessar o site da Agehab (www.agehab.go.gov.br), clicar no banner “Aluguel Social” e “Listas e Editais por Cidade”. Os beneficiários também são avisados por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto.

Entre os principais requisitos das pessoas que se encaixam no perfil do programa está o cadastro atualizado no CadÚnico, residir no município há pelo menos 3 anos e não ter sido contemplado em programa anterior de moradia. Ao serem selecionados, os beneficiários apresentam documentação para comprovar o comprometimento da renda com aluguel e outras dívidas.

Representando o secretário de Infraestrutura de Goiás, Pedro Sales, a superintendente de planejamento de programas habitacionais, Kelle Cristina, pontuou o objetivo deste programa. “O governo tem trabalhado junto à Prefeitura para dar qualidade de vida e dignidade para as famílias”, ressaltou.

A moradora do Setor Conde dos Arcos, Stefanny Alves de Oliveira avalia que com o benefício, o valor que seria gasto no aluguel poderá suprir outras necessidades. “Hoje quem paga o aluguel tira da alimentação, então esse cartão vai ajudar muito. Com uma criança de um ano a gente tem muito gasto com leite e fralda, o aluguel acaba apertando e o auxílio vai aliviar as contas”, comemora.

Vilmar Mariano entrega cartão para moradora, ao lado do deputado estadual Veter Martins e representantes do Governo de Goiás. Foto: Claudivino Antunes.

Durante o evento, Vilmar Mariano também afirmou que Aparecida de Goiânia deve entregar mais de oito mil moradias para pessoas em vulnerabilidade social até o ano que vem. “Nosso desejo é que cada um de vocês e outras pessoas que não têm moradia própria consigam ter uma casa para chamar de sua”, frisou o prefeito.

Para saber mais sobre o programa de moradias de Aparecida e os requisitos necessários para cadastro neste e em outros programas sociais o morador deve procurar a Secretaria de Habitação de Aparecida, na Rua São Domingos, Setor Central.

Presentes

Participaram da cerimônia de entrega os vereadores Marcos Miranda e Arnaldo Leite, o deputado estadual Veter Martins e o secretário de Articulação Política de Aparecida, Marlúcio Pereira.