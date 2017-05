Máquinas da Prefeitura iniciam pavimentação em mais duas etapas do Buriti Sereno

O prefeito Gustavo Mendanha lançou na noite desta quarta-feira (03) as obras de pavimentação dos setores Jardim Buriti Sereno e Residencial Norte Sul, marcando início da primeira etapa do Programa Asfalto Para Todos 2017. A cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal. Vilmar Mariano (PMDB) e demais vereadores. Fico muito feliz de poder trazer o asfalto para este bairro, que conheço desde garoto. Meu vínculo aqui começou quando meu pai ainda era vereador e ajudou a trazer a primeira linha de ônibus e a também a luz elétrica. É um gigante que se encontra na região central do nosso município e terei a grata satisfação de até o final do meu mandato poder asfaltar todas as ruas deste bairro, tão importante para nossa cidade” – pontua o prefeito.

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) explica que, além da pavimentação dos dois bairros, também serão construídas as redes de galerias, tudo com máquinas e pessoal próprios. O custo da obra será de R$ 14.151.754,00, provenientes do Tesouro Municipal. “Ao todo serão asfaltados 99 mil metros quadrados de vias do Buriti Sereno e 26 mil metros quadrados no Residencial Norte-Sul. Serão implantados nos dois bairros 5,8 mil metros lineares de galerias pluviais” – pontua o secretário da pasta, Mário Vilela. Ele lembra que a Seinfra já pavimentou cerca de 65 mil metros quadrados de vias do bairro na última gestão. “Hoje o Buriti Sereno é um bairro completamente diferente. Na última gestão fizemos muito. Mas nestas duas etapas faremos praticamente o dobro do que já havíamos realizado”.

“Esse asfalto onde faltava é mais um importante benefício que chega ao nosso bairro. Primeiro foi a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), as etapas que já foram asfaltadas e agora essa. Só temos que agradecer ao prefeito – conta o Manuel Nascimento, que é morador do Buriti Sereno há 19 anos. A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mayara Mendanha e o vice-prefeito e secretário de Governo também estiveram presentes; bem como os secretários Max Menezes, (Desenvolvimento Urbano), Valéria Pettersen (Projetos e Captação de Recursos), Geferson Aragão (Esportes, Lazer e Juventude) e Ezízio Barbosa (Meio Ambiente e Sustentabilidade).

Qualidade de vida

Para Mário Vilela, a idéia de pavimentar todos os bairros não tem a ver apenas com Mobilidade Urbana. “Universalizar a pavimentação propicia maior conforto e segurança aos pedestres e motoristas mas, além disso, bairros asfaltados também proporcionam maior agilidade a todos os outros serviços públicos prestados à população” – pontua. O secretário acredita que investir em Infraestrutura é uma das formas mais inteligentes de se elevar os índices de desenvolvimento de uma cidade.

Segundo ele, quando a prefeitura propicia o melhoramento no fluxo de grandes vias isso acaba salvando vidas. Além da redução do número de mortes por acidentes de trânsito, investir em Mobilidade Urbana acaba se revertendo também em economia aos cofres públicos. O mesmo pode se dizer a respeito dos investimentos públicos em Saneamento Básico no que diz respeito à diminuição de doenças infecciosas e parasitárias em bairros desprovidos de pavimentação.

O prefeito Gustavo Mendanha está empenhado em seguir à risca sua intenção de investir pesado em obras de pavimentação a fim de zerar o déficit em bairros cujas vias já dispõem do serviço de água tratada implantado. “Um bairro sem asfalto ou com ruas esburacadas acaba comprometendo a qualidade do atendimento de diversos outros serviços públicos. Muito mais do que o direito de ir e vir das pessoas, investir em Mobilidade Urbana é investir em cidadania. E isso não tem preço” – pontua o prefeito.