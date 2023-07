O Clube de Costura, projeto institucional do Mega Moda, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping, na Região da 44, segundo maior polo de moda do Brasil, está com inscrições abertas para os cursos do mês de agosto. O espaço, dedicado à formação e experiências no mundo da moda, traz todos os meses uma programação variada de cursos para diferentes níveis de conhecimento e habilidade.

Um dos destaques é o curso “Prática em Máquinas Industriais”, que traz uma proposta de imersão prática em maquinário industrial, focado em habilidades relevantes e aplicáveis ao ambiente profissional. Em agosto ainda é possível cursar: Costura Livre; Básico de Modelagem, Corte e Costura; Básico de Ajustes; Roupa de Boneca (infantil); Desenho de Moda.

Rogélia Pinheiro, gerente do Clube de Costura, comenta que os cursos são uma oportunidade para aqueles que desejam iniciar na prática da costura ou aprimorar suas habilidades: “Nós, do Clube de Costura, acreditamos que cada um de nossos cursos oferece uma experiência enriquecedora seja para quem está iniciando ou quem busca aperfeiçoamento. A cada mês, nos esforçamos para fornecer aos nossos alunos ferramentas necessárias para alcançarem seus objetivos e estarem em constante evolução.”

As inscrições já estão abertas para todos os módulos e podem ser realizadas no Clube de Costura, pessoalmente ou pelo whatsapp 62 98591-6597. Há a possibilidade de parcelamento em 3 vezes sem juros no atendimento presencial. Associados têm desconto de 10% em um curso no ato da matrícula. Outras informações podem ser obtidas no instagram do Clube de Costura (@ClubedeCostura).

Sobre o Clube de Costura

Projeto institucional do Mega Moda com foco em profissionalizar e desenvolver a moda, o Clube de Costura se destaca pelo seu compromisso pela busca de um mercado de moda mais consciente e o engajamento social. Em 2019, venceu o Prêmio Abrasce, na categoria Campanhas Institucionais – Shoppings com ABL menor que 30 mil.