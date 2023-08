Estão abertas inscrições para concurso público que vai contratar 220 funcionários e funcionárias para o Ministério da Educação (MEC). As vagas são para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, e podem se inscrever pessoas com curso superior em qualquer área. A remuneração mensal inicial é superior a R$ 6 mil.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 28, no site do Cebraspe. A taxa para participação é de R$ 80. Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa.

As provas, objetivas e discursivas, serão realizadas me Brasília no próximo dia 8 de outubro. O edital prevê que 165 vagas serão de ampla concorrência, enquanto 11 estão reservadas para pessoas com deficiência e 44 para negros e negras.

Este é o primeiro concurso realizado pelo MEC desde 2004. De lá para cá, a força de trabalho do Ministério ficou bastante reduzida devido a aposentadorias e outras saídas de trabalhadores. Todos os aprovados vão trabalhar em Brasília, na sede do Ministério, em jornadas de 40 horas semanais.

A remuneração mensal é composta pelo vencimento básico de R$ 2.419,90, acrescido de Gratificação de Desempenho no valor de R$ 3.836,00, totalizando R$ 6.255,90.

Edição: Thalita Pires – BdF