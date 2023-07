Foram iniciados sexta-feira, 28, os atendimentos do Mutirão de Aparecida na Escola Municipal Santa Tereza de Ávila, no Setor Aeroporto Sul. A iniciativa reúne dezenas de serviços disponibilizados gratuitamente pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através de todas as secretarias da administração.

Os moradores da região foram beneficiados com emissão de documentos, exames oftalmológicos, ultrassonografias, cadastro em programa sociais, encaminhamento ao mercado de trabalho, consultas médicas, recreação, atendimento odontológico e outros serviços.

Diversos serviços são oferecidos gratuitamente no Mutirão de Aparecida , no Setor Aeroporto Sul (Foto: Rodrigo Estrela)

Na abertura dos atendimentos, o prefeito Vilmar Mariano destacou que o Mutirão de Aparecida tem como objetivo oferecer serviços e atendimentos de qualidade à população. “Reunimos todos os serviços que podem ser prestados de maneira itinerante em um mesmo local para que as pessoas possam se beneficiar no bairro ou na região em que moram”.

Representante do Aeroporto Sul e bairros vizinhos na Câmara Municipal, o vereador Gilsão Meu Povo enfatizou que a força-tarefa de serviços iniciada na última segunda-feira,24, melhorou a qualidade dos moradores. “Esse mutirão representa solução, os lotes baldios foram limpos, as lâmpadas trocadas, as equipes da SDU retiram muito lixo de vários locais. Nosso sentimento é de gratidão ao prefeito Vilmar e toda sua equipe”.

Adriana da Silva, que mora no Jardim Tropical, acordou cedo para chegar ao local do mutirão. A dona de casa emitiu a segunda via da carteira de identidade. “Achei [ o mutirão] muito bom porque tive a oportunidade de tirar meu documento. Estava precisando muito da identidade, mas não tinha dinheiro para pagar. Hoje, e eu várias pessoas conseguiram fazer de graça”, enfatizou em tom de aprovação à iniciativa.

Prefeito Vilmar Mariano visitou os stands do mutirão nesta sexta-feira,28 (Foto: Rodrigo Estrela)

O auxiliar de panificação Jalles Peixoto procurou o mutirão de atendimentos para realizar exame oftalmológico. “Cheguei bem cedinho e fui bem atendido e já estou indo para o trabalho”, comentou o morador do Aeroporto Sul ainda com a receita em mãos.

Para o deputado estadual Veter Martins, o mutirão aproxima a administração da população. “Os moradores têm a oportunidade de conversar diretamente com os vereadores, com a primeira-dama e com o prefeito Vilmar. Em alguns casos, a demanda apresentada é resolvida ainda no mesmo dia ou encaminhada ao departamento responsável”.

Nesta sexta-feira, os atendimentos serão realizados até 15h. No sábado, serão iniciados, às 8h, e encerrados, às 13h.

Força-tarefa

O Mutirão de Aparecida beneficia o Setor Aeroporto Sul, Caraíbas, Residencial Pôr do Sol, Residencial Norte Sul, Setor Belo Horizonte, Residencial Araguaia, Residencial Serra das Brisas, Setor Bandeirantes e Riviera Sul. Os serviços de limpeza e manutenção foram iniciados na manhã da última segunda-feira.

Ao longo de toda semana, são realizadas podas de árvores, retirada de entulho, revitalização da sinalização de trânsito, pintura de meio-fio, varrição de ruas, roçagem de lotes baldios e outros serviços