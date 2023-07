O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) prevê que a passagem do novo ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul ainda provoca ventos entre 60 a 90 km/h em Porto Alegre até o início da tarde desta quinta-feira (13). Quase 800 mil gaúchos e gaúchos ficaram sem energia elétrica por conta do temporal.

A expectativa é de que a velocidade dos ventos caia durante a tarde para entre 40 e 50 km/h. Contudo, ainda há risco de chuva ao longo do dia.

Uma pessoa morreu no município de Rio Grande, na zona sul do Estado, em decorrência da passagem do ciclone. Ela estava dentro de casa, no bairro Maria dos Anjos, e acabou sendo atingida pela queda de uma árvore. As rajadas de vento na cidade chegaram a 140 km/h.

Nas últimas 24 horas, a capital gaúcha recebeu cerca de 70 milímetros, mas a intensidade das chuvas caiu durante a madrugada. A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belém Novo, registrou 6,2 mm de precipitação entre a meia noite e 10h desta quinta. No mesmo período, a estação do Jardim Botânico registrou 1,4 mm de chuva.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, até o momento o ciclone é mais brando que o registrado nos dias 15 e 16 de junho. O nível das águas do Guaíba está sendo monitorado diante de possíveis alagamentos e inundações que possam atingir a população ribeirinha da cidade.

Durante a madrugada, alguns bairros ficaram sem abastecimento de água por falta de energia elétrica nas estações de bombeamento. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a situação foi resolvida e o abastecimento foi regularizado.

Em virtude do acúmulo de água e falta de internet, a Unidade de Saúde Glória permanece fechada na manhã desta quinta-feira.

Muitos estragos no interior gaúcho

O ciclone deixou um rastro de destruição em várias regiões do Estado, como em alguns municípios da região Celeiro. Sede Nova, Humaitá e Nova Candelária registraram muitos danos.

O município de Sede Nova foi o mais atingido. O temporal causou muitos estragos em casas, prédios e propriedades rurais no município, tanto na área urbana quanto no meio rural.

Houve destelhamento de casas, galpões, silos, estufas, avarias em prédios, além de quedas de árvores, bloqueio de estradas e transbordamento de pontes. Postes de energia elétrica, que dão suporte para o sinal de internet, também foram bastante afetados.

Um posto de combustíveis, na avenida Frederico Westphalen, no centro da cidade, foi destruído pelo forte temporal. Grande parte da estrutura do estabelecimento desabou com a força do vento.

No município de Humaitá, a localidade mais atingida é Sanga Freitas, com destelhamento de casas e queda de estrutura de galpões, além de queda de árvores. Há bloqueio nas estradas de acesso à localidade, bem como nas estradas que ligam Humaitá e Nova Candelária e Humaitá e Boa Vista do Buricá.

Em Nova Candelária, há bloqueios de estradas na área rural, como na localidade de Duas Pontes, onde árvores caíram no trecho.

Na BR-468, um caminhão baú tombou, em trecho entre Palmeira das Missões e Coronel Bicaco, mas não houve bloqueio de pista naquele local.

Houve transbordamento de rio no interior de Esperança do Sul, com uma ponte entre a cidade e a localidade de Alto Uruguai ficando sem passagem.

Em Tiradentes do Sul, as aulas desta quinta-feira foram suspensas para evitar riscos, especialmente no transporte escolar, devido à umidade e estradas encharcadas.

O serviço de balsa entre Porto Soberbo (Tiradentes do Sul) e El Soberbio está suspenso desde a parte da manhã desta quarta-feira, devido à rápida elevação do nível do rio Uruguai, impossibilitando a travessia entre Brasil e Argentina.

Com informações do Sul21, GZH e Rádio Alto Uruguai