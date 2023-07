Olimpíadas do direito movimenta setor hoteleiro da cidade, que recebe mais de quatro mil advogados e advogadas, inscritos em 19 modalidades esportivas

Aparecida de Goiânia foi a cidade escolhida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) para sediar a primeira edição dos Jogos da Advocacia Nacional. O evento contempla 19 modalidades esportivas e reúne advogados de todos os estados do Brasil. Além de tornar a cidade um expoente dos esportes, os jogos fomentam a economia local com a movimentação do mercado hoteleiro da cidade.

As competições reúnem mais de 4 mil inscritos nas 19 modalidades, englobam desde o tradicional futebol até artes marciais, sinuca, natação e corridas de 5km e 10km. Os jogos são exclusivos para advogados e advogadas. Cada profissional pode levar um acompanhante para assistir as partidas.

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gerfeson Aragão, comemorou a escolha de Aparecida pela OAB. “Para nós é uma honra ser escolhida a cidade sede dos Jogos da Advocacia. Aqui nós também realizamos competições que estimulam a prática esportiva e sabemos como é importante este tipo de evento para promover a socialização, a convivência e o espírito de equipe”, comentou o secretário.

Já o presidente da Casag, Jacó Coelho, assegura que a Caixa de Assistência recebeu os atletas com maestria. “Este evento, com certeza, irá marcar a história do Sistema. Os Jogos da Advocacia Nacional promoveram uma reunião festiva da advocacia para os jogos”, pontua.

Segundo os organizadores, a OAB escolheu Aparecida para ser a sede da competição por abrigar o complexo esportivo e de lazer da organização, localizado no Setor Araguaia. No CEL, como é conhecido, são realizadas a maior parte das disputas. O local, além de completo para as práticas esportivas, é de fácil acesso para os advogados competidores.

O presidente da seccional de Goiás da OAB, responsável por sediar os jogos, Rafael Lara, enfatizou a importância dos jogos para os profissionais do direito e a capacidade de Aparecida em sediar os jogos. “As Olimpíadas da Advocacia marcam a história do Sistema OAB. Fazia tempo que a gente não se reunia festivamente para jogos, e essa é uma excelente oportunidade”, afirma Lara.