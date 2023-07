Nesta quinta-feira,20, serão iniciadas as obras de revitalização da Avenida Rio Verde. O cronograma inicial aponta que o trabalho será executado em até 90 dias, contemplando o trecho da via entre o Terminal Cruzeiro e GO-040.

O projeto prevê implantação de iluminação de LED, recapeamento asfáltico, ciclovia, pista de caminhada, bancos e pergolados, academia aberta e jardim.

A Avenida Rio Verde, que divide Aparecida e Goiânia, será revitalizada com recursos próprios de cada prefeitura, conforme acordado entre as duas administrações. Cada uma ficará responsável pelo lado da via do respectivo município.

O lançamento das obras contará com a presença do prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, com o de Goiânia, Rogério Cruz, secretários municipais e vereadores das duas cidades. O evento será realizado em frente à Honda Moto Aires próximo ao Terminal Cruzeiro, às 8h, nesta quinta-feira,20.