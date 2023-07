A Prefeitura Aparecida de Goiânia em parceria com a Prefeitura de Goiânia inicia, na próxima quinta-feira, 20, as obras de revitalização da Avenida Rio Verde, via importante que divide as duas cidades. O trecho contemplado com a revitalização fica entre o Terminal Cruzeiro e a GO-040. Para definir detalhes, secretários e equipe técnica dos dois municípios se reuniram em um ponto da avenida na manhã desta quarta-feira, 12, para discussão de pontos importantes para o início da obra.

“Hoje é uma visita técnica de campo para detalharmos onde se dará início as obras e definir quais as demandas e obrigações de cada município. Esse diálogo e entendimento é de suma importância. A partir daqui acertamos todos os pontos para que não haja tantos transtornos aos motoristas e pedestres também”, enfatizou a secretária de meio ambiente, Valéria Pettersen.

De acordo com o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, a revitalização será positiva para as duas cidades. “A Avenida Rio Verde é um cartão postal de Aparecida. Essa revitalização irá deixar a via ainda mais bonita, melhor iluminada e acessível com a implantação da ciclovia. Iniciamos as tratativas com o prefeito Rogério Cruz há alguns meses e os engenheiros já elaboraram o projeto. Os moradores das duas cidades, sem dúvida, irão aprovar a iniciativa”, pontuou.

Já o secretário de Articulação Política de Aparecida, Marlúcio Pereira, afirma que a melhoria irá contribuir não só para a beleza, mas também para o comércio local. “Essa era uma reivindicação dos lojistas e muitos moradores. A avenida vai ficar mais bonita e ao início ou final do dia as pessoas poderão fazer caminhada, pedalar e passear com as crianças. Isso vai gerar movimento e, sem dúvida, os comerciantes serão impactados positivamente. Parceria mais do que fundamental de ambas as partes”, declarou.

Presente também na visita, o vereador Marcos Miranda, enfatizou a importância da parceria entre os municípios. “Aparecida e Goiânia, são irmãs gêmeas, precisam caminhar juntas. Admiro e apoio essa parceria para que as duas cidades se beneficiem simultaneamente. Ganha a população, ganham os municípios”, apontou.

Moradora do setor há mais de 30 anos, Shirlene Gomes, agradeceu o benefício. “Espero ansiosamente o resultado da obra. Coisa boa merece ser enaltecida. Aparecida só tem a ganhar com essa parceria. Meu bairro merece esse projeto”, sublinhou.

As obras de revitalização da Avenida serão iniciadas no próximo dia 20. A via irá receber recapeamento asfáltico, sinalização de trânsito e iluminação de LED. Dentre as ações que serão implantadas no canteiro central estão pista de caminhada, ciclovia, academia aberta, além do projeto paisagístico com bancos de madeira e pergolados. As duas prefeituras irão executar as obras com recursos próprios e a expectativa é de que o trabalho seja concluído em um prazo de até 90 dias, conforme o cronograma inicial.