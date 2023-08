As obras de revitalização da sinalização de trânsito do Setor Garavelo e Vila Brasília serão iniciadas ainda nesta semana. Prefeitura de Aparecida de Goiânia e Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) assinaram na tarde desta segunda-feira,31, termo de cooperação com base no Programa Sinaliza Goiás.

A iniciativa do Governo de Goiás vai beneficiar Aparecida com oito mil metros de sinalização horizontal, no Setor Garavelo, e 700 placas, na Vila Brasília. Os dois bairros estão entre os mais adensados da cidade.

Nos próximos dias, as equipes do Detran irão implantar placas, na Vila Brasília, e reforçar a sinalização de faixas de pare, rodagem e de pedestres, no Setor Garavelo.

Reunião com presidente do Detran-GO foi realizada na Cidade Administrativa Maguito Vilela (Foto: Wigor Vieira)

O anúncio da parceria foi feito pelo prefeito Vilmar Mariano e pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir Soares, na Cidade Administrativa Maguito Vilela.

“Estamos felizes em destacar essa parceria com o governo estadual que tem ajudado muito nossa cidade. Trabalhamos para melhorar a qualidade de vida da população e o governador Ronaldo Caiado sabe do compromisso que temos com nosso povo”, apontou Vilmar.

Para o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir Soares, a sinalização de trânsito contribuiu para redução de acidentes.

“Estamos auxiliando os municípios na proteção a vida. Estamos implantando esse projeto, que é o Sinaliza Goiás, em todo Estado. Temos um carinho muito grande com Aparecida porque moramos aqui e, é claro, queremos uma cidade melhor a cada dia. Grande parte dos acidentes são registrados na Região Metropolitana de Goiânia e Aparecida. Uma sinalização de qualidade vai, sem dúvida, reduzir esses índices”.

As intervenções, conforme a Secretaria Executiva de Trânsito (SMTA), serão iniciadas ainda nesta semana. “A ordem de serviço já foi assinada e acredito que amanhã já vamos ‘startar’ o início das obras. São dois bairros adensados que são maiores que muitos municípios de Goiás. É uma satisfação receber este serviço”, sublinha o secretário Avelino Marinho.

Outros bairros

A revitalização da sinalização de trânsito em outros bairros, ainda conforme a SMTA, segue sendo realizada pelas equipes da pasta. “Neste período seco, fica mais fácil para as equipes realizarem o trabalho relacionado à sinalização de trânsito. Estamos com equipes na região do Aeroporto Sul, que recebeu o mutirão na semana passada, na Vila Alzira , e nos próximos dias vamos iniciar o serviço nos bairros da Região Leste”, explicou Avelino.