Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, em Goiás, houve redução em crimes como roubo de cargas, veículos e celulares, em 2022. A avaliação foi divulgada pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Quanto ao número absoluto de latrocínios houve queda, conforme o ABSP. Em 2021 foram registrados 34. Já em 2022 esse número ficou em 32, o que representa diminuição de 7,1%.

O número de ocorrências desse mesmo crime também caiu em 4,2%. Em 2021 foram 33 casos, já em 2022 foram registrados 32.

Pessoas desaparecidas e localizadas

Outra parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública informa que, ao serem comparadas, as taxas em apenas dois estados, Goiás e Minas Gerais, os registros de desaparecimento diminuíram entre 2021 e 2022, com retração de 8,8% e 1,2%, respectivamente.

No restante do país, todos os estados viram seus registros aumentarem. A média nacional aumentou 12,9%.

Em 2021, Goiás localizou em números absolutos 892 pessoas e em 2022, foram encontradas 1.274.

A Polícia Civil de Goiás tem um grupo específico para investigar esse tipo de ocorrência, o Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID), que solucionou 381 casos em 2022 e pode ser contatado pelo telefone (62) 98406-4620.