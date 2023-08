Na manhã desta sexta-feira (18), agentes da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR)cumprem mandados de prisão preventiva contra membros da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). Entre os presos, está Coronel Klepter Rosa Gonçalves, atual comandante-geral da PM do DF.

Os alvos da Operação Incúria são suspeitos de omissões nos atos golpistas do 8 de janeiro que culminaram na invasão dos prédios do Três Poderes.

Ao todo, serão cumpridos sete mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

As prisões foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), após apresentação de denúncia contra os integrantes da PM do DF. Segundo a denúncia elaborada pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR, os agentes não agiram para evitar os atos de vandalismo em razão de alinhamento ideológico com os bolsonaristas.

Até agora, alvos da operação são: Coronel Klepter Rosa Gonçalves (atual comandante-geral da PM do DF), Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues e Coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra.

Edição: Vivian Virissimo – BdF