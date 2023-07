Avião entrou no espaço aéreo sem autorização e chamou a atenção da Força Aérea Brasileira (FAB) que já estava monitorando a região no âmbito da Operação Ágata Conjunta Sul. A Polícia Federal com apoio da Polícia Militar do Paraná também participou da ação.

Na tarde de ontem (4), um piloto incendiou o próprio avião – modelo PA-28 – depois que o pousou em uma pista da cidade de Tuneiras do Oeste. O piloto estava sendo perseguido por jatos da Força Aérea Brasileira (FAB) modelos A-29 Super Tucano e radar E-99.

As aeronaves de defesa aérea foram empregadas para monitorar o avião após uma ação considerada “suspeita”, uma vez que o piloto havia entrado no espaço aéreo sem autorização e plano de voo, de acordo com a FAB.

“Os pilotos de defesa aérea seguiram o protocolo das medidas de policiamento do espaço aéreo brasileiro. Nesse momento, a aeronave foi classificada como suspeita, conforme previsto no Decreto 5.144, de 16 de julho de 2004”, afirmou a força.

A atuação da FAB aconteceu no âmbito da Operação Ágata Conjunta Sul, voltada ao combate a crimes transfronteiriços. Na região desde o dia 1º de julho, a operação é desencadeada na região Sul do Brasil – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“A iniciativa tem como objetivo a realização de ações preventivas e repressivas, na fronteira terrestre e marítima, contra delitos transfronteiriços e ambientais em coordenação com órgãos de segurança e de fiscalização federais e estaduais”, explicou a FAB.

O piloto que ateou fogo no avião fugiu antes da chegada de policiais à pista e não pôde ser identificado.