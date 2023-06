Construída com investimento de R$ 1,9 milhão, estrutura fica na Avenida Epitácio Saraiva da Cruz, que liga o Jardim Dom Bosco II à rodovia GO-040

Está liberado o trânsito na Avenida Epitácio Saraiva da Cruz, no trecho da nova ponte construída pela Prefeitura de Aparecida com um bueiro celular triplo ligando os bairros Jardim Dom Bosco I e II. A pista foi reaberta nesta quinta-feira (29) pelo prefeito Vilmar Mariano, que determinou a construção da estrutura sobre o Córrego Saco Feio.

Com investimento de R$ 1,9 milhão, a obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura. Agora, os moradores da região voltam a contar com a ponte, desta vez com um bueiro celular triplo, para transitar entre o Jardim Dom Bosco II e a rodovia GO-040. O equipamento substitui uma antiga estrutura que existia no local até o ano passado, quando foi derrubada após fortes chuvas.

“Antes, existia aqui uma ponte simples, um bueiro simples. Hoje, é um bueiro celular triplo, que vai dar muito mais segurança e, no período chuvoso, será capaz de absorver as águas que passam por aqui”, explicou Vilmar Mariano.

Prefeito Vilmar Mariano: “A Infraestrutura trabalhou com agilidade para entregar esta importante obra” – Foto: Rodrigo Estrela

O secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, confirma que a construção dessa estrutura busca facilitar a vazão da água e garantir a segurança da via no período chuvoso. O bueiro celular triplo tem 35 metros de comprimento.

A dona de casa Cleuza Florença de Barros comemorou a liberação da pista. “Aqui é tudo pertinho, mas não tinha como: a gente tinha que dar muita volta. Agora ficou lindo, maravilhoso”, disse Cleuza. Ela usa a Avenida Epitácio Saraiva da Cruz para visitar seus dois filhos que moram, respectivamente, no Jardim Dom Bosco I e no Jardim Dom Bosco II.

Eixo Jardim Tiradentes-Madre Germana

Após liberar o trânsito na Avenida Epitácio Saraiva da Cruz, o prefeito Vilmar Mariano vistoriou o andamento das obras do Eixo Jardim Tiradentes-Madre Germana. É uma via de pista dupla de 6,1 km de extensão que ligará o Jardim Tiradentes ao Madre Germana, através da Avenida Central. A obra beneficiará os moradores desses bairros e de setores como Jardim das Cascatas, Parque Ibirapuera, Vila Delfiori e Vila Romana.

O eixo terá ao total 12,2 km de pistas pavimentadas, onde serão implementados 100 mil m² de asfalto. O investimento é de R$ 21 milhões e a obra está prevista para ser concluída até o final deste ano.

Visitado por Vilmar durante a inspeção nas obras, o empresário William Moreira Borges, do setor Vila Romana, contou que se sente realizado pela construção do eixo. “É uma obra que a gente estava esperando por muitos e muitos anos e agora está sendo concretizada.”