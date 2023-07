A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (Dgap) realiza a maior compra de espingardas na história da instituição. Quatrocentas e três espingardas calibre 12, modelo Military 3.0, foram recebidas, a partir de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Os novos armamentos serão distribuídos às unidades prisionais do Estado para uso dos policiais penais. A aquisição foi concretizada por meio da Seção de Material Bélico e Produtos Controlados da Gerência de Segurança e Monitoramento da Dgap, com o apoio da Gerência de Planejamento e Políticas Penitenciárias.

O chefe da Seção de Material Bélico e Produtos Controlados, Douglas Fernando Tavares, também destaca vantagens que a aquisição irá promover.

“Este é mais um indicativo de que a Polícia Penal de Goiás valoriza os servidores e, consequentemente, reforça as práticas para um sistema penitenciário mais desenvolvido. As novas armas, bem como as que adquirimos em 2022, são mais leves e modernas, garantem mais segurança e agilidade ao trabalho de nossos profissionais. Com elas será possível suprir o déficit e a demanda de todo o sistema penitenciário goiano por um período de tempo significativo”, salientou.