MPGO/Gaeco Entorno deflagra Operação contra o PCC

O Ministério Público de Goiás (MPGO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Entorno do Distrito Federal, deflagrou na manhã de hoje (16) a Operação Sintonia do Entorno para fazer cessar crimes cometidos pela facção criminosa PCC.

Foram cumpridos ao todo 17 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em oito municípios de Goiás (Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso, Novo Gama, Luziânia, Formosa, Aparecida de Goiânia e Goiânia), no Distrito Federal e na cidade de São Paulo.

A investigação teve origem em provas compartilhadas pelo Ministério Público de São Paulo que revelaram o crescimento da atuação da facção criminosa em Goiás. Com base em algumas destas evidências o Ministério Público já havia deflagrado, no ano de 2023, a Operação Sintonia do Estado de Goiás.

Com a criação do Gaeco do Entorno no ano passado, as informações foram compartilhadas e, em continuidade ao trabalho de monitoramento, prevenção e enfrentamento a esse tipo de criminalidade organizada, nova investigação foi instaurada para combater as atividades da facção na região do Entorno da Capital Federal.

As medidas foram cumpridas com o apoio dos Gaecos de São Paulo, do Distrito Federal e Territórios, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal, da Polícia Penal e da Polícia Militar de Goiás. (Texto: Gaeco Entorno – Revisão: Ascom – Fotos: Gaeco Entorno)