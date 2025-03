Governo nomeia 299 aprovados no concurso da Polícia Militar de Goiás

Concurso da Polícia Militar de Goiás ofereceu 1.670 vagas. Primeira nomeação foi em maio/2023 e convocou 870 candidatos. Segunda, em setembro, convocou 500 aprovados O governador Ronaldo Caiado nomeou, na quarta-feira (05/03), 299 candidatos aprovados no último concurso da Polícia Militar de Goiás (PMGO). O chamamento publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás contempla […]