“A hora da mudança chegou”, afirma Mabel, prefeito eleito de Goiânia

Candidato do União Brasil agradeceu os 353.518 mil votos e afirmou que irá governar para todos os moradores da capital

Após ser oficializado prefeito eleito de Goiânia neste domingo (27), Sandro Mabel (União Brasil) agradeceu aos 353.518 mil votos de confiança e reforçou o compromisso e governar para todos os goianienses. “Essa vitória é de todos os cidadãos de Goiânia. Governarei para todos, sem distinção, respeitando e valorizando cada pessoa que vive na nossa cidade,” afirmou. Mabel obteve 55,53% dos votos válidos, contra 44,47% do candidato derrotado, Fred Rodrigues (PL).

Mabel declarou que não vai aguardar até o dia 1º de janeiro para agir. “Amanhã mesmo já quero me reunir com minha equipe para definir as prioridades da nossa gestão,” afirmou. Entre as primeiras ações, ele destacou a questão da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da saúde no município. “Temos muitos desafios pela frente, mas a prioridade será resolver os problemas da saúde para que as pessoas voltem a receber atendimento médico, que em muitas unidades está parado por falta de repasses”.

O prefeito eleito também reforçou a parceria entre governo estadual e prefeitura. “Estamos diante de uma oportunidade inédita. Comigo à frente da prefeitura, e de mãos dadas com o governador Ronaldo Caiado, os goianienses podem esperar quatro anos de muito trabalho. Vamos resgatar o orgulho da população em viver aqui,” concluiu.

O governador Ronaldo Caiado destacou que o resultado das urnas reflete o desejo dos goianienses por um gestor e todo o trabalho sério que foi feito durante a campanha. “A resposta está aí: “Mabel eleito prefeito, com uma diferença de mais de 11%! Meus agradecimentos de coração. A partir de agora é trabalhar ao lado dele, por uma cidade que em breve será a melhor do país, como Goiás já é”, finalizou.

Biografia

Sandro Mabel tem 65 anos e iniciou a carreira política como deputado estadual em 1991. Em 1995 foi eleito deputado federal pela primeira vez, e reeleito para a Câmara dos Deputados em 2002, 2006 e 2010. Mabel é formado em Administração de Empresas, Contabilidade e possui especializações em marketing e controladoria.

Aos 23 anos, ele assumiu a presidência da empresa Mabel, mas não é mais CEO da indústria, que foi vendida em 2011 para a Pepsi.Co. Entre suas atividades, também é pecuarista e carcinicultor, além de atuar no mercado imobiliário.