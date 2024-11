Câmara pagou estacionamento de helicóptero de Moffato

Matéria do jornalista Mateus Salomão, do site Metrópoles, revela que a Câmara dos Deputados pagou cerca de R$ 6 mil pelo estacionamento da aeronave De acordo com a reportagem do Metrópeles, a deputada Magda Mofatto (PRD), é dona de um helicóptero Robinson R66, avaliado em mais de R$ 1,27 milhão. Moffato pediu reembolso de quatro […]