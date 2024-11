PT e PL venceram coligados em 48 cidades

A maior parte das vitórias aconteceu no estado do Maranhão, em que 13 cidades terão prefeitos apoiados pelos dois partidos.

Maior parte das alianças foi com prefeitos do PSD (14), MDB (12) e do PL (8). Também foram eleitos prefeitos do PDT (3), União Brasil (2), Republicanos (2), PP (2), PT (1), PRD (1), PSB (1) e PSDB (1)

Veja todos eleitos das coligações PT-PL:

1 – São Miguel dos Campos (AL): George Clemente (MDB) – Coligação: Para São Miguel Avançar Ainda Mais (MDB/PDT/PP/PCdoB/PT/PV/PSD/PL/PSB/Solidariedade)

2 – Benjamin Constant (AM): Semeide Bermeguy (MDB) – Coligação: Para o Trabalho Continuar (MDB/PSD/Republicanos/Mobiliza/PCdoB/PT/PV/PL)

3 – Jutaí (AM): Mercedes (União) – Coligação: Continuar, Para Jutaí Avançar (Republicanos/MDB/PL/PRD/União/PSD/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV)

4 – Parintins (AM): Mateus Assayag (PSD) – Coligação: Parintins em Primeiro Lugar (Republicanos/PDT/Podemos/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV/MDB/PL/Avante/PSD)

5 -Cândido Sales (BA): Dr. Maurilio (PSD) – Coligação: O Povo Aprova, A Gente Faz (PL/PSB/PSD/PCdoB/PT/PV)

6 – Euclides da Cunha (BA): Heldinho (PDT) – Coligação: Euclides Vai Seguir em Frente (PP/PDT/MDB/PL/PSB/Solidariedade/PCdoB/PT/PV)

7 – Gandu (BA): Dai de Leo de Neco (Avante) – Coligação: Time do rabalho Para Gandu Avançar Mais (Republicanos/PP/PDT/MDB/PL/PMB/PSB/PSD/Avante/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV)

8 – Nordestina (BA): Eliete de Ito (PSD) – Coligação: Nordestina, MInha Terra, Meu Amor (PDT/PL/PSD/PCdoB/PT/PV)

9 – Salinas da Margarida (BA): Professora Mara (PSD) – Coligação: O Trabalho Continua Com a Força da Mulher (PCdoB/PT/PV/PSB/Podemos/Republicanos/PL/União/PSD)

10 – Amarante do Maranhão (MA): Vanderly (MDB) – Coligação: Continuidade e Progresso (Republicanos/MDB/PL/PCdoB/PT/PV/Cidadania/PSDB/PSB)

11 – Bacabal (MA): Roberto Costa (MDB) – Coligação: Bacabal do Jeito que o Povo Quer (PP/MDB/PL/PSB/Cidadania/PSDB/PRD/PCdoB/PT/PV)

12 – Bom Jardim (MA): Cristiane Varão (PL) – Coligação: União, Amor e Trabalho (PDT/PL/PRD/União/PCdoB/PT/PV)

13 – Brejo (MA): Thâmara Castro (PT) – Coligação: Com Deus e o Povo, Unidos Venceremos (PCdoB/PT/PV/PP/Republicanos/PL/PRD/União/Cidadania/PSDB)

14 – Estreito (MA): Leo Cunha (PL) – Coligação: O Povo Não Parar (PL/PRD/PSD/PCdoB/PT/PV)

15 – Junco do Maranhão (MA): Zé Ricardo (MDB) – Coligação: Juntos Somos Mais Fortes (MDB/PL/PCdoB/PT/PV)

16 – Luís Domingues (MA): Izaque Cirino (PL) – Coligação: Juntos Pelo Bem de Luís Domingues (PL/PRD/Avante/Cidadania;PSDB/PCdoB/PT/PV)

17 – Peritoró (MA): Dr. Junior (PP) – Coligação: O Progresso Continua (Republicanos/PP/PDT/Podemos/PL/PSD/PCdoB/PT/PV)

18 – Pio XII (MA): Aurélio da Farmácia (PL) – Coligação: Fazer Diferente, Fez a Diferença (PL/MDB/PCdoB/PT/PV)

19 – Santa Luzia (MA): Juscelino Marreca (PRD) – Coligação: Uma Nova Esperança Para Santa Luzia (PRD/União/PL/PDT/Avante/PSOL/Rede/PCdoB/PT/PV)

20 – São José de Ribamar (MA): Dr. Julinho (Podemos) – Coligação: Pra Ribamar Seguir em Frente (PDT/Podemos/PL/DC/Agir/União/PSD/Solidariedade/PCdoB/PT/PV)

21 – São Luís do Gonzaga (MA): Emanoel Filho (MDB) – Coligação: A Esperança Vencerá (PP/MDB/PL/PSB/PCdoB/PT/PV)

22 – Viana (MA): Carrinho Cidreira (PL) – Coligação: Pra Fazer Muito Mais (PP/PL/PRD/PSD/PCdoB/PT/PV)

23 – Aiuruoca (MG): Erlisson do Carlinhos (PSD) – Coligação: Governo Forte, Cidade Que Avança (PSD/PL/PCdoB/PT/PV)

24 – Cantagalo (MG): Roberto do Toca (PSD) – Coligação: Deixa Cantagalo Crescer (PL/PSB/Avante/PCdoB/PT/PV/PSD)

25 – Corinto (MG): Evaldão (MDB) – Coligação: O Trabalho Tem que Continuar (PP/PDT/MDB/PL/União/PSD/PCdoB/PT/PV/PSOL/Rede/Solidariedade)

26 – Itabirinha (MG): Dr. Lucas (PSD) – Coligação: O Trabalho e o Progresso Continua (Republicanos/MDB/PL/PSD/PCdoB/PT/PV)

27 – Mateus Leme (MG): Dr. Renilton (Republicanos) – Coligação: Mateus Leme no Caminho Certo (Republicanos/Avante/MDB/Podemos/DC/Mobiliza/Solidariedade/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV/PSD/PL)

28 – Tacuru (MS): Rogério Torquetti (PSDB) – Coligação: Tacuru Seja Ainda Mais Abençoado, Deus Eternamente Seja Louvado! (PP/Podemos/PL/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV)

29 – Breu Branco (PA): Flavio Mezzomo (MDB) – Coligação: Avança Breu Branco (MDB/PL/PSD/PCdoB/PT/PV)

30 – Marituba (PA): Patrícia Alencar (MDB) – Coligação: Pra Marituba ir Além (Republicanos/PSD/PCdoB/PT/PV/PSB/PL/União/MDB/PRD)

31- Bananeiras (PB): Matheus Bezerra (PSB) – Coligação: Segue o Ritmo do Trabalho (PSB/Republicanos/PP/Podemos/PCdoB/PT/PV/PSD/PL)

32 – Bela Vista da Caroba (PR): Gelson (PSD) – Coligação: Juntos Por Bela Visa (PSB/PL/União/PSD/PCdoB/PT/PV/PP/Solidariedade)

33 – Catanduvas (PR): Ademar (PSD) – Coligação: O Trabalho Continua (PSD/PL/PCdoB/PT/PV)

34 – Três Barras do Paraná (PR): Dr. Gerso (PL) – Coligação: Trabalho e Respeito Pela População Tribarrense (Republicanos/Podemos/PL/Mobiliza/Agir/União/PSD/PCdoB/PT/PV)

35 – Corumbiara (RO): Leandro Vieira (União) – Coligação: Cuidando da Nossa História (União/Republicanos/MDB/Podemos/PL/DC/PCdoB/PT/PV)

36 – Cacique Doble (RS): Marcio Caprini (MDB) – Coligação: Juntos Por Cacique (PP/PDT/MDB/Podemos/PL/União/PCdoB/PT/PV)

37 – São Pedro das Missões (RS): Rafael Fumagalli (PDT) – Coligação: Todos Por São Pedro (PP/PDT/PL/PCdoB/PT/PV)

38 – Areia Branca (SE): Talysson de Valmir (PL) – Coligação: A Mudança que Areia Branca Espera (PL/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV)

39 – Itabaiana (SE): Valmir de Francisquinho (PL) – Coligação: Itabaiana é do Povo (Solidariedade/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV/PL)

40 – Japoatã (SE): Careca da Samam (PDT) – Coligação: Avança Japoatã (PDT/PL/PSD/PCdoB/PT/PV)

41 – Batatais (SP): Juninho Gaspar (PP) – Coligação: Todos Por Batatais (MDB/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV/PSD/Avante/União/PL/PP/Republicanos)

Estrela do Norte (SP): Alberto Martins (PSD) – Coligação: O Progresso Continua (PCdoB/PT/PV/PSD/PSB/PRD/Podemos/PL)

42 – Irapuru (SP): Mazinho (Republicanos) – Coligação: Irapuru no Caminho Certo! Continuaremos Avançando! (Republicanos/União/PL/PCdoB/PT/PV)

43 – Mendonça (SP): Juliano (PSD) – Coligação: Unidos por Mendonça (PP/PL/PSD/PCdoB/PT/PV/Cidadania/PSDB)

44 – Orindiúva (SP): Mireli Martins (PSD) – Coligação: Todos Unidos Por Orindiúva (PP/Podemos/PL/PSD/Cidadania/PSDB/PCdoB/PT/PV)

45 – Pirapora do Bom Jesus (SP): Gregorio (MDB) – Coligação: Pra Frente Pirapora (MDB/PL/PSB/PSD/Solidariedade/PCdoB/PT/PV)

46 – Riolândia (SP): Toninho Santana (PSD) – Coligação: Riolândia Sempre em Frente (MDB/PL/PCdoB/PT/PV/Republicanos/PSD)

47 – Serra Azul (SP): Débora Ribeiro (MDB) – Coligação: União Serrazulense (PL/MDB/PP/PRD/União/PCdoB/PT/PV)

48 – Tabapuã (SP): Silvio Sartorello (PSD) – Coligação: Tabapuã no Rumo Certo (MDB/PL/União/PSD/PCdoB/PT/PV)