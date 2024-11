Vilela é um dos prefeitos eleitos mais bem votados do país no segundo turno

Proporcionalmente e em votos absolutos, Leandro Vilela foi o prefeito eleito mais votado entre os emedebistas que venceram nas grandes cidades, com exceção das capitais, neste segundo turno.

Em Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB) teve 132.230 mil votos, que equivale a 63,60%, em seguida vem Taka Yamauchi (MDB) eleito em Diadema (SP) com 116.003 (52,59%), em Santarém (PA)

Zé Maria Tapajós (MDB) teve 92.628 (52,00%), em Franca (SP) Alexandre Ferreira (MDB) foi reeleito com 82.856 (58,64%).



Incluindo os prefeitos de São Paulo, Porto Alegre e Belém, respectivamente, Ricardo Nunes (59,35%), Sebastião Melo (61,53%) e Igor Normando (56,36%), Vilela mantém o posto do emedebista eleito mais votado proporcionalmente do país.

Entre os 51 prefeitos eleitos em grandes cidades neste segundo turno, Vilela com 63,6% foi proporcionalmente o quinto mais bem votado do país.

Hingo Hammes (PP), de Petrópolis(RJ), teve 74,7%; Ramos (PSDB), de Paulista (PE), 73,3%; Engenheiro Daniel (União), de Taboão da Serra (SP) 66,2%,; Cícero Lucena (PP), de João Pessoa (PB) 63,9%,; e Vilela obteve 63,6% dos votos válidos.

Proporcionalmente também Leandro Vilela com 63,6% foi o prefeito eleito mais votado das cidades goianas que tiveram segundo turno. Márcio Correia em Anápolis obteve 58,5% e Sandro Mabel em Goiânia 55,5%.

Vilela começou a pré-campanha praticamente no fim de junho quando foi anunciado pelo governador Ronaldo Caiado como o candidato da base governista em Aparecida. Em uma verdadeira maratona de diálogo com a população diretamente e indiretamente por meio da imprensa, com o apoio de Caiado, do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e do ex-prefeito Gustavo Mendanha, Vilela virou o jogo no primeiro turno e disparou no segundo turno ganhando com quase o dobro de votos do Professor Alcides.