Vitória de David Almeida em Manaus, impõe derrota ao bolsonarismo no Norte

Com uma margem superior ao que indicava a maioria das pesquisas, David Almeida (Avante) foi reeleito em Manaus com 54,59% dos votos contra 45,41% de Alberto Neto (PL). A vitória do prefeito representa também uma derrota do bolsonarismo na capital, que vinha se consolidando como um reduto eleitoral do ex-presidente.

Nas eleições presidenciais de 2018, Bolsonaro obteve na capital 57,3% dos votos válidos contra 22,9% de Fernando Haddad. Na disputa de 2022, o ex-presidente derrotou o atual por uma margem ainda maior: 61,28% contra 38,72%.

Embora Almeida tenha feito campanha a Bolsonaro nas eleições de 2022 e se declarado de direita, o ex-presidente atacou o prefeito e se envolveu pessoalmente nas eleições na capital.

No comício do dia 15 passado em Manaus, Bolsonaro destacou que Neto é quem verdadeiramente representa o lema “Deus, pátria, família e liberdade”.

“A volta da direita ao poder começa com a vitória de Alberto Neto em Manaus. Se [Manaus] escolher o capitão, vamos para a direita. Se escolher o ‘Pinóquio manauara’, vamos para o buraco”, discursou o ex-presidente atacando David.

Durante os debates na tevê, o prefeito acusou o deputado federal de não destinar um centavo dos R$ 400 milhões das suas emendas parlamentar para ajudar Manaus.

O prefeito ainda disse que o deputado, na condição de vice-líder de Bolsonaro, não socorreu a capital na pandemia de Covid-19, um dos momentos mais críticos da cidade.

Apoio

Outro fator que delimita os campos nas eleições em Manaus são os apoios recebidos pelo prefeito.

Desde o primeiro turno, Almeida contou com o auxílio dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), ambos da base do governo do presidente Lula da Silva.

Neste segundo turno, a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), que teve Marcelo Ramos (PT) como candidato a prefeito, publicou nota pela qual descartou o voto no candidato da extrema direita.

“Fica claro que será extremamente prejudicial para Manaus a vitória da extrema direita, que vota contra o Polo Industrial de Manaus, contra o direito dos trabalhadores, das mulheres e que por omissão e descaso foi responsável pela morte de milhares de pessoas na pandemia, mas diante da falta de consenso sobre a forma de apoio no segundo turno, fica cada partido liberado para decidir sua forma de apoio”, diz a nota.

Lideranças do PT, por exemplo, disseram à imprensa nacional que a base do partido estava sendo orientada para votar no prefeito como forma de impedir o avanço da extrema direita na capital.

Ou seja, está em jogo em Manaus a formação de palanque para uma eventual reeleição, em 2026, do presidente Lula.