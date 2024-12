TRE condena Caiado por abuso de poder político e cassa Mabel

Decisão liminar da Justiça Eleitoral de Goiás, proferida pela juíza Maria Umbelinda Zorzetti , da 1ª Zona Eleitoral, condena o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) a ineligibilidade por abuso de poder político durante as eleições municipais deste ano.

Na mesma decisão a juíza condena o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil) a ter cassado o seu mandato, como prefeito eleito da Capital e também à inelegibilidade por 8 anos.

A vice-prefeita eleita de Goiânia, Cláudia Lira (Avante), também foi condenada. Todos eles ainda podem recorrer.

O pedido de inelegibilidade de Caiado e Mabel foi apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, que viu indícios de abuso de poder político por parte do governador, que teria utilizado a estrutura do Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, para atos em apoio à candidatura do aliado.

Entenda o caso

No processo, a coligação liderada pelo PL alegou que, no dia 7 de outubro (na segunda-feira após o primeiro turno), Caiado ofereceu jantar no Palácio das Esmeraldas para 26 vereadores eleitos em Goiânia, “evento que contou com a participação do candidato investigado e que teve como único intuito arregimentar apoiadores ao seu projeto político-eleitoral (…)”. Segundo a coligação, no dia 9 de outubro foi realizado outro jantar na mesma estrutura para suplentes de vereador e outras lideranças.

Na manifestação, o promotor eleitoral Astúlio Gonçalves de Souza afirmou que os jantares mencionados “tiveram nítido caráter político eleitoral” em busca de apoio às candidaturas de Mabel e Cláudia. No texto, o promotor afirma que, no âmbito da ação, houve esforço, principalmente da defesa de Caiado, para apontar que os eventos tiveram conotação institucional.