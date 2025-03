Nos 40 anos do fim da ditadura, Lula defende a democracia

Em postagem nas redes sociais, Lula exalta os 40 anos do fim da ditadura no país, elogia José Sarney e frisa que as novas gerações precisam saber “o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura, e ter todos os direitos negados”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou neste sábado (15) os 40 anos da redemocratização. A data marca o dia em que José Sarney tomou posse como presidente da República, em 15 de março de 1985. Com a posse, Sarney se tornou o primeiro civil a ocupar o cargo, consolidando o fim da ditadura no Brasil, após 21 anos em que o país viveu sob o regime.

Em postagem na rede social X, Lula exaltou Sarney e afirmou que a data é lembrada como o dia em que “o Brasil marcou o reencontro com a democracia”.

“O presidente José Sarney governou sob a constante ameaça dos saudosos da ditadura, mas com extraordinária habilidade e compromisso político criou as condições para que escrevêssemos a Constituição Cidadã de 1988, e mudássemos a história do Brasil”, escreveu Lula.

O presidente acrescentou que há “enormes desafios pela frente”, mas que o Brasil hoje é um país que cresce com inclusão social, combate à fome e às desigualdades, e afirmou que, “sem a democracia, nada disso seria possível”.

“Por isso, é preciso defendê-la todos os dias daqueles que, ainda hoje, planejam a volta do autoritarismo. É preciso mostrar às novas gerações o que foi e o que seria viver novamente sob uma ditadura, e ter todos os direitos negados, inclusive o direito à vida”, escreveu o presidente.

Mais cedo, Sarney participou de um seminário dedicado à data no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, região central de Brasília. Em discurso, ele criticou os atos do 8 de Janeiro e exaltou a força das instituições para superar o episódio.