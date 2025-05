Com mais de 100 municípios atendidos em 2025 mutirão de saúde alcança marca histórica

Programa também avança no rastreio do câncer de tireoide e pretende alcançar 100 mil ultrassons pelo Programa Despertar

Com mais de duas décadas de atuação, o Saúde em Movimento atingiu, neste mês, um marco histórico: 100 municípios goianos já foram atendidos pela iniciativa somente em 2025, além da marca de mais de 100 edições e dos mais de 50 mil exames realizados no mutirão. O programa, que nasceu em 1998 pelas mãos da deputada federal Flávia Morais e do médico e deputado estadual Dr. George Morais, ambos do PDT, se consolidou como uma das maiores ações itinerantes de saúde pública do país, levando atendimento gratuito, humanizado e de qualidade a quem mais precisa.

Além dos tradicionais exames preventivos, o programa intensificou, neste ano, os esforços do Programa Despertar, voltado para o rastreio e prevenção do câncer de tireoide. A meta é ambiciosa: realizar 100 mil ultrassons de tireoide até o fim do ano. A ação amplia o alcance da prevenção, permitindo diagnósticos precoces e aumentando as chances de tratamento eficaz para milhares de goianos.

“O Saúde em Movimento é um reflexo da nossa missão de cuidar das pessoas, de estar presente onde o acesso à saúde ainda é limitado e ver esse trabalho alcançar mais de cem cidades neste ano é motivo de gratidão e renovação do nosso compromisso com o povo goiano”, afirmou a deputada Flávia Morais.

Já o deputado estadual Dr. George Morais reforça o papel estratégico da prevenção na saúde pública: “Quando a gente fala em fazer cem mil ultrassons de tireoide, estamos falando em salvar vidas, em oferecer diagnóstico, em acolher, em estar perto. O Saúde em Movimento é, acima de tudo, uma ponte entre a população e o cuidado que ela merece.”

A estrutura do programa inclui uma clínica móvel, em um ônibus totalmente adaptado, com equipamento de última geração para a realização de ultrassonografias. Os mutirões são organizados em parceria com as prefeituras e contam com apoio logístico das lideranças locais. Segundo a coordenação, os atendimentos seguem protocolos clínicos e priorizam exames preventivos e demandas represadas nos municípios.

A cada edição, o programa registra alta adesão da população. A oferta inclui exames de ultrassom de próstata, mama, tireoide, abdominais e ultrassom 5D para gestantes.

A meta, de acordo com os idealizadores, é manter o ritmo de expansão e consolidar o programa como uma política pública complementar de saúde em Goiás. Com a marca dos cem municípios atingida em 2025, o Saúde em Movimento reforça seu papel no apoio às redes municipais de saúde e no acesso descentralizado aos serviços básicos de atenção primária.