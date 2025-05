Missa na Assembleia Legislativa celebra aniversário de Bruno Peixoto

O Palácio Maguito Vilela sediou, nesta sexta-feira, 16, missa em Ação de Graças pelo aniversário do presidente Bruno Peixoto. A celebração foi conduzida pelo reitor do Santuário Basílica da Sagrada Família, padre Rodrigo de Castro.

Ao celebrar mais um ano de vida no dia de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), o deputado Bruno Peixoto (UB), participou de uma missa em Ação de Graças realizada no auditório Carlos Vieira. A celebração aberta ao público foi presidida pelo padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário Basílica da Sagrada Família.

Para compartilhar esse momento de fé, gratidão e união, além de familiares do presidente Bruno Peixoto participaram da celebração o governador Ronaldo Caiado (UB); o vice-governador Daniel Vilela (MDB); o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga; a vice-prefeita Coronel Cláudia; o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel; e o vereador Tião Peixoto, pai do presidente da Casa de Leis.

Do Parlamento goiano estavam presentes os deputados: Cristóvão Tormin (PRD), Coronel Adailton (Solidariedade), Gugu Nader (Avante), Julio Pina (Solidariedade); Issy Quinan (MDB), Rubens Marques (UB); Virmondes Cruvinel (UB), Veter Martins (UB), e ainda, o deputado federal Zacharias Calil (UB).

Dentre tantas outras autoridades, também compareceram diversos secretários de governo, prefeitos de municípios goianos, presidentes de câmaras municipais, secretários municipais, vereadores, representantes de entidades, e ainda, um grande número de servidores da Casa.

Ao dar início a celebração, o padre Rodrigo se dirigiu ao presidente Bruno Peixoto: “Nesse dia tão bonito somos gratos a Deus por sermos convidados e queremos agradecer a Deus o dom da sua vida, pedindo que todos os seus dons se perpetuem e copiosas bênçãos recaiam sobre você, pois feliz é o homem que não segue os ímpios, mas encontra seu prazer nas leis do senhor”.

Liderança e união

Durante a celebração, o governador Ronaldo Caiado parabenizou Bruno Peixoto e relembrou sua trajetória e seu “trabalho incansável” que, segundo o líder do Executivo, foi responsável pela integração dos prefeitos dos 246 municípios goianos, por meio do diálogo e de sua capacidade de articulação.

O governador destacou ainda que Bruno Peixoto foi líder do governo no seu primeiro mandato desenvolvendo um trabalho que contemplou todos os municípios goianos. “Graças ao trabalho dele, o estado hoje tem liquidez e transparência no gasto público com a parte fiscal totalmente equilibrada. Ele tem sido uma pessoa com muitos méritos e foi capaz de criar uma base com uma capilaridade muito forte”.

Ao finalizar, Caiado disse que é uma honra governar um estado que hoje é referência no país, e salientou que todos os projetos necessários foram aprovados graças a liderança do presidente Bruno Peixoto. “Desejo a você que ainda possa disputar pelo menos umas 12 eleições com muito sucesso, devido a sua relevância e conteúdo”.

Após as manifestações e discursos, o presidente Bruno Peixoto agradeceu ao governador Ronaldo Caiado, destacando sua reverência ao líder do Executivo. Na sequência, também fez agradecimentos à esposa, Luciene Peixoto; ao seu pai, o vereador Tião Peixoto; seu irmão, Wellington Peixoto, e a todas as autoridades, amigos e servidores presentes. Ele também convidou o deputado Júlio Pina para receber os parabéns pelo seu aniversário ontem.

Por fim, o chefe do Legislativo estadual disse que escolheu celebrar mais um ano de vida agradecendo a Deus pelas conquistas e pelos desafios superados durante sua trajetória à frente da Alego. “Todas as manifestações de alegria e carinho recebidas fazem com que eu tenha ainda mais vontade de continuar trabalhando, incansavelmente, pelo povo goiano”, afirmou.

Após a sua fala, o presidente Bruno Peixoto e sua esposa Luciene, receberam das mãos do padre Rodrigo de Castro, uma imagem da Sagrada Família, já abençoada pelo religioso. Em clima festivo, os parabéns foram entoados no Auditório Carlos Vieira, encerrando as comemorações.

