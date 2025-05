Aparecida, Goiânia e Estado fazem parcerias na saúde na região metropolitana

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, participou na noite desta quarta-feira, 28 de maio, de uma reunião no Paço Municipal de Goiânia para tratar do fortalecimento da Saúde Pública na Região Metropolitana. O encontro foi conduzido pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, e contou com a presença de representantes das secretarias de Saúde do Estado e dos dois municípios.

Estiveram presentes o secretário estadual de Saúde, Rasível dos Santos, o secretário municipal de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, e o de Goiânia, Luiz Pellizzer, além de equipes técnicas das pastas. A reunião aconteceu no 6º andar do Paço Municipal da capital e teve como pauta central o aprimoramento da rede pública de saúde metropolitana, com foco em ações conjuntas e mais eficiência nos serviços prestados à população.

Durante a reunião, foram discutidos diversos temas estruturais, como a superlotação nas unidades de urgência e emergência, o fortalecimento da atenção primária, a regulação de leitos hospitalares e de UTI, prontuário eletrônico integrado, uso racional de recursos, redução do tempo médio de permanência hospitalar, além de melhor aproveitamento das estruturas existentes, aplicação de inteligência artificial e fluxo de pacientes no sistema estadual de saúde.

Um dos pontos destacados foi a importância estratégica do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP), unidade mantida pela Prefeitura de Aparecida, gerida pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e referência na região. O hospital foi citado como exemplo de gestão moderna, com capacidade de apoio técnico e operacional às redes estadual e metropolitana.

O prefeito Leandro Vilela reforçou os avanços da Saúde em Aparecida e destacou o comprometimento da atual gestão com a qualidade dos atendimentos. “Temos trabalhado com muita seriedade e responsabilidade para garantir acolhimento digno e tratamento de qualidade à população. Nossas unidades estão sendo constantemente visitadas e avaliadas, e seguimos investindo em eficiência, estrutura e humanização no cuidado com as pessoas”, afirmou.

O secretário Alessandro Magalhães complementou, destacando a postura colaborativa de Aparecida. “Estamos sempre abertos ao diálogo com o Estado e com os municípios vizinhos, especialmente Goiânia, para que juntos possamos enfrentar os desafios e construir soluções sustentáveis. Com apoio técnico, inovação e a liderança do prefeito Vilela, estamos avançando para oferecer uma saúde cada vez melhor para toda a região metropolitana.”

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, também destacou a importância do encontro e das ações integradas na área da saúde.